La "rivoluzione tranquilla" prosegue, i ragazzi del Tortellante vincono il premio speciale Marina Garbesi

Il 14 aprile i ragazzi del Tortellante, progetto dell'associazione Aut Aut Modena, sono saliti sul palco del Teatro comunale Stignani di Imola per ritirare il premio speciale Marina Garbesi, storica firma di La Repubblica - scomparsa due anni fa - che ha dedicato la sua vita a sostenere e trasmettere un'informazione corretta sul tema della disabilità.

Un tipo di informazione di cui il progetto Tortellante di Modena è paladino, una "rivoluzione tranquilla" (così denominata dagli stessi Tortellanti) unica nel suo genere, capace di tracciare il futuro di ragazzi autistici di 24 famiglie attraverso la produzione di tortellini, piatto gastronomico simbolo di Modena e conosciuto in tutto il mondo.

"In questa prima edizione - spiegano gli organizzatori - la giuria ha assegnato il Premio per la sezione Giornalismo non a un articolo o a un'inchiesta televisiva, ma a una proposta radicale: ribaltare la narrazione sulle persone più fragili, liberarla dalla retorica, dai luoghi comuni".

A ricevere il Premio speciale della giuria, insieme ai ragazzi del Tortellante, la presidente Erika Fontana e il suo fondatore, Massimo Bottura. Per la sezione giornalismo, invece, i premi sono stati assegnati e ritirati da tre padri di ragazzi autistici: Stefano Belisari, in arte Elio delle Storie Tese, il giornalista Gianluca Nicoletti e il commentatore sportivo Domenico Pesacane (Mimmo Pesce per gli ascoltatori di Tele Lombardia). Leila Marzocchi, con "L'ombra non è mai così lontana" (Oblomov) è la vincitrice del premio per la sezione Graphic Novel.