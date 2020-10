A piedi per 420 KM, l'impresa di un fananese sulle orme di S. Antonio

A piedi, in solitaria per 420 kilometri sul cammino di S. Antonio. E’ la straordinaria impresa portata a termine il 29 settembre da Riccardo Turchi, 41 anni falegname e restauratore di Fanano, donatore e volontario attivo della sede Avis di Modena.

Stivali allacciati e zaino in spalla, Riccardo è partito da Camposampiero, un paesino nei dintorni di Padova, e in 13 giorni di cammino ha raggiunto il santuario francescano de La Verna, in provincia di Arezzo. Lungo il percorso cruciale è stato il contatto tra Riccardo e la natura circostante: gli antichi borghi, le vaste pianure, le cime spesso innevate dell’Appennino e non solo: tantissime persone - ricorda Riccardo - hanno arricchito e reso unico il suo lungo cammino, alcuni offrendogli ristoro ed un letto per la notte, altri con semplici chiacchierate e compagnia. La notevole impresa, però, non è la prima che Riccardo intraprende nella sua vita: già avvezzo alle grandi camminate sulle orme della storia ha al suo attivo circa 4.000 chilometri percorsi sulla via Romea, la via Franchigena, sul cammino di Santiago e sul cammino di S. Francesco. Quest’ultima avventura è nata dal suo spirito indomito, dalla passione per lo sport e la natura e dalla devozione dalla sua famiglia al Santo di Padova.

“Dedico questo traguardo alla mia famiglia che sta attraversando un momento particolare e a i tanti che mi hanno seguito o che ho incontrato in questa avventura. Li ho portati simbolicamente con me sul monte fino al santuario, dove ho acceso per tutti una bella candela luminosa”