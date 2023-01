Segreti in cucina | Come fare in casa il croccante di mandorle

Nella versione classica alle mandorle o, in alternatica, alle arachidi, ecco ingredienti e procedimento indispensabili per realizzare il croccante fatto in casa.

INGREDIENTI. 400 g mandorle (oppure arachidi sgusciate), 400 g zucchero semolato, 1 cucchiaio di olio, 1 cucchiaio di burro.

PROCEDIMENTO. In una pentola versate le mandorle o le arachidi sgusciate, un ugual peso di zucchero ed un cucchiaio di burro. Mettete sul fuoco e mescolate per far fondere e, in seguito, caramellare lo zucchero.

Versate l'impasto ancora bollente su un piatto unto di olio o meglio ancora su una superficie di marmo, sempre ben unta. Lasciate raffreddare e, una volta tiepido, tagliate a rettangoli. Servite e mangiate freddo.