Segreti in cucina | Primi sapori d’autunno con la ricetta dei morbidi “Settembrini"

L’autunno è arrivato e con esso un clima più fresco dalle frequenti piogge improvvise. Per rendere meno amaro il passaggio di testimone dall’estate alla stagione autunnale, ecco la ricetta di un dessert che riesce a unire la dolcezza estiva della confettura di fichi al caratteristico aroma dell’amaretto. Stiamo parlando dei morbidissimi Settembrini! Ecco la ricetta:

Ingredienti

Per il ripieno:

400 gr di confettura di fichi freschi

50 gr di amaretti

La buccia grattugiata di 1 limone

Cannella in polvere q.b.

Per la pasta frolla:

200 gr di farina

25 gr di farina di mandorle

50 gr di burro freddo

50 gr di zucchero a velo

30 gr di amido di mais

30 ml di latte

1 pizzico di sale

1 cucchiaino di lievito per dolci

1 uovo

Procedimento

Sbriciolate gli amaretti, poneteli in una ciotola capiente e aggiungete la confettura di fichi. Amalgamate, unite la scorza di un limone grattugiato e spolverate di cannella. Mettete da parte.

Formate un panetto di frolla: ponete in una ciotola la farina tipo 0 e la farina di mandorle, il lievito per dolci, l’amido di mais e un pizzico di sale. A parte sbattete un uovo, aggiungete lo zucchero a velo e mescolate. Versate il composto appena creato nella ciotola contenente le farine, mescolate e aggiungete il burro freddo e il latte a filo. Una volta composto il panetto d’impasto, fate riposare 30 minuti in frigorifero

Stendete l’impasto, tagliate in strisce e spalmate la farcia di confettura e amaretti

Arrotolate “chiudendo” la pasta dal di sotto (come in foto)

Fate riposare in freezer altri 30 minuti

Tagliate a tocchetti di 5 cm circa

Infornate i dolcetti a 180° per circa 20 minuti

Ricoprite con zucchero a velo e servite

(Fotografie e ricetta di Masi Carmela)