Segreti in cucina | Pesche al forno ripiene di aceto balsamico di Modena, la ricetta estiva

Come preparare le pesche ripiene con il tradizionale aceto balsamico di Modena:

INGREDIENTI. 5 pesche gialle di grandi dimensioni, 5 amaretti tritati finemente, 1 cucchiaio di cacao amaro in polvere, 2 cucchiai di zucchero, 1 bustina di zucchero vanigliato, 1 tuorlo d'uovo e 1 cucchiaio di aceto balsamico di Modena

PROCEDIMENTO. Per prima cosa, lavorate le pesche: sbucciatele, tagliatele a metà e rimuovete il nocciolo. Scavate con delicatezza l'interno (con l'apposito utensile da cucina oppure con l'aiuto di un cucchiaio) in modo da rendere il frutto più capiente.

A parte, in una ciotola, unite la parte di frutto rimossa in precedenza agli amaretti tritati. Aggiungete poi lo zucchero e il cacao amaro in polvere e mescolate. Dopodichè, unite anche la bustina di zucchero vanigliato e il tuorlo d'uovo, sempre mescolando.

Quando il composto risulterà cremoso e uniforme unite l'aceto balsamico e riempite le mezze pesche che avrete precedentemente disposto su di una pirofila da forno. Fate cuocere in forno a 180° per circa 30 minuti.