Hummus di zucca e cannellini, la ricetta senza glutine dello chef Nabil Bakouss

"Vi propongo un hummus un po’ diverso dal solito a base di zucca e fagioli cannellini, è un piatto proteico a basso contenuto di carboidrati e molto goloso! A base vegetale e senza glutine!"

Hummus di zucca e battuto di Cannellini

Ingredienti

300g di Zucca

80g di Burro di Arachidi

150g di Fagioli Cannellini o altri cotti

50ml di Succo di Limone

1 scorza di limone grattugiata

2 foglie di alloro

Sale e Pepe

Olio EVO

Procedimento

Tagliate a metà la zucca lasciandola con la buccia, vuotate i semi con un cucchiaio e conditela all'interno con sale, pepe, olio extra vergine e alloro. Fate cuocere la zucca in forno a 180° posizionandola capovolta, ossia con la buccia in alto e la parte tagliata sulla carta da forno della teglia. Una volta cotta e raffreddata, togliete l’alloro e scavatela dalla buccia con l'aiuto di un cucchiaio. In questo modo otterrete una polpa cotta perfettamente grazie alla camera di vapore creatasi in fase di cottura che ha saputo distribuire il calore e cuocere uniformemente la zucca (protetta dalla buccia che ha impedito una eccessiva caramellizzazione). Frullate la zucca con il burro di arachidi e il succo di limone fino ad ottenere un hummus omogeneo e spaziale. Scolate i fagioli dal liquido di cottura, batteteli circa a metà sul tagliere con il coltello, e conditeli con scorza di limone, olio e pepe. Uniteli alla zucca e impiattate in una ciotola con olio di oliva buono e un po' di rosmarino spezzettato.

Da consumare freddo o tiepido dentro una buona crescentina oppure potete usarla come preparazione creativa all'interno dei vostri piatti, come nella foto di copertina: una quenelle di hummus di zucca, accompagnato da un formaggio di semi di zucca e un’altra quenelle di battuto di cannellini.