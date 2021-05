Segreti in cucina | La ricetta per fare una perfetta marmellata di ciliegie di Vignola

Ciliegie rigorosamente di Vignola (e ben mature), zucchero e succo di mele, questi i pochi ma fondamentali ingredienti per confezionare un’ottima marmellata di ciliegie seguendo le indicazioni della tradizione culinaria modenese. Vediamo la ricetta!

Ingredienti per 1,5 Kg

1 Kg ciliegie di Vignola

800 gr zucchero

200 gr succo di mele

Acqua q.b.

Glicerina rettificata q.b.

Procedimento

Ponete sul fuoco in un paio di rame non stagnato lo zucchero e l’acqua e fateli sciogliere lentamente. Lasciate bollire dolcemente per circa 10 minuti, schiumando con cura. In seguito, aggiungete le ciliegie mondate e snocciolate, il succo di mele e alzate la fiamma per procedere con una cottura a calore moderato. Eventualmente, eliminate se esistenti le impurità che vengono a galla e proseguite la cottura a fuoco vivo. Dopo circa 40 minuti, quando la marmellata avrà raggiunto una certa consistenza, toglietela dal fuoco e fatela riposare per circa 10 minuti.

Versatela in vasi di vetro (asciutti e ben puliti) che avrete già scaldato in precedenza, e lasciatela riposare nei vasetti per 24 ore coperta da un canovaccio. Trascorso il tempo pattuito, applicate sulla superficie dei vasetti dei dischetti di carta inzuppati di glicerina rettificata. Chiudete ermeticamente i vasetti e conservateli in un luogo fresco e buio. Et voilà!

La marmellata appena confezionata si presta ottimamente per la preparazione di crostate oppure è deliziosa se spalmata su pane casereccio o biscotti insieme al burro.