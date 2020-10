Bontà autunnali: la ricetta sconosciuta del Pan di zucca

Ricetta poco conosciuta e particolare, il Pan di zucca è un vero must per gli amanti della tipica verdura autunnale. Perfetto per antipasti, stuzzichini e aperitivi o da accompagnare con formaggi, salse e intingoli, la versatilità del pan di zucca è eccezionale e ci si può sbizzarrire proponendo diversi contrasti di sapori. Ecco di seguito la ricetta!

Ingredienti per 6\8 persone

Per la biga:

250 grammi farina

165 grammi acqua

50 gr lievito madre o 1 grammo di lievito compresso

Per l’impasto:

1 kg di semola rimacinata di grano duro

640 gr polpa di zucca

2 bustine di zafferano

15 gr miele millefiori

100 gr burro

80 gr semi zucca

20gr di sale

Pistilli di zafferano

Servono inoltre

1 tuorlo

1 cucchiaino di latte

Preparazione

Per la preparazione della biga impastate la farina con l’acqua e il lievito, lavorate fino ad ottenere una consistenza elastica e lasciate lievitare coperta da un foglio di pellicola trasparente per 12 ore. Dopodichè si procede con l’impasto vero e proprio: ponete la zucca su una teglia rivestita con carta da forno, infornate a 180° C e fate cuocere per 30 minuti.

Una volta cotta lasciate raffreddare, unite le bustine di zafferano e mixate il tutto fino ad ottenere una consistenza cremosa. Mettete in una ciotola la semola, il frullato di zucca, la biga, i pistilli di zafferano ,il miele, il burro e il sale e amalgamate bene. Quindi unite i semi di zucca e lavorate fino ad ottenere un impasto omogeneo.

La pagnotta è quasi pronta ma prima di essere infornata deve lievitare una seconda volta. Ponete quindi l’impasto su una teglia rivestita con la carta da forno, praticate dei tagli sulla superficie (a X oppure per il lungo), spennellate con il tuorlo stemperato con latte e lasciate lievitare fino al raggiungimento del doppio del volume di partenza coperto con un canovaccio.

Una volta lievitato infornate a 180° C e fate cuocere per 15 minuti, quindi riducete la temperatura (160-150°) e proseguite la cottura per altri 45 minuti. Sfornate, lasciate raffreddare e servite. La bontà e la morbidezza del vostro pan di zucca lasceranno tutti senza parole, garantito!