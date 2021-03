Frittelle di San Giuseppe, la ricetta delle rezdore modenesi

Il 19 Marzo, giorno dedicato a San Giuseppe, segnava la fine dei lavori contadini invernali all’interno delle stalle e l’inizio di quelli primaverili svolti principalmente all’aria aperta. Per l’occasione, le rezdore solevano deliziare il palato dei membri della famiglia e, allo stesso tempo, omaggiare S. Giuseppe, preparando deliziose frittelle ricoperte di zucchero. Vi riportiamo la ricetta, con la speranza di poter addolcire in questi tempi bui la giornata dedicata a tutti i papà.

Ingredienti

130 gr latte

120 gr farina 00

100 gr zucchero

15 gr burro

3 uova

un pizzico di sale

1 l olio di semi

Preparazione

In un capiente recipiente antiaderente versate il latte, il burro e incorporate un pizzico di sale. Ponete sul fornello a fuoco medio fino ad ebollizione. Una volta raggiunta l’ebollizione togliete dal fuoco e versate nel latte tutti i 120 gr di farina 00 mescolando velocemente per circa 5 minuti per impedire il formarsi di grumi.

Rimettete il recipiente sul fuoco e continuate a mescolare sino a quando il composto non si staccherà dalle pareti del tegame e lasciate raffreddare. Nel frattempo ponete le 3 uova intere in una ciotola e sbattetele con l’aiuto di una frusta. Aggiungete i 100 gr di zucchero, mescolate e versate il tutto nel composto principale, amalgamando per bene tutti gli ingredienti.

A questo punto, lasciate riposare l’impasto per circa 30 minuti. Trascorso il tempo stabilito, non rimane altro da fare che friggere: in una casseruola colma d’olio di semi (non bollente) inserite a cucchiaiate il composto; otterrete gustose e croccanti frittelle da ricoprire con una spolverata di zucchero semolato e da mangiare in compagnia.