Segreti in cucina | La ricetta per un perfetto risotto al radicchio rosso e salsiccia

La ricetta step by step per preparare un meraviglioso risotto dai sapori invernali ad avvolgenti

Il sapore amarognolo del radicchio rosso di Treviso si sposa meravigliosamente con la croccantezza ed il sapore intenso della salsiccia, quindi perchè non unire in un unico piatto i due prodotti cardine della cucina italiana? Ecco dunque la ricetta del risotto al radicchio rosso e salsiccia, perfetta per una giornata invernale di febbraio.

Ingredienti per 4 persone

350 gr di riso

150 gr di salsiccia

1 cespo di radicchio trevigiano (150 gr)

1 scalogno

500 ml di brodo vegetale

100 ml vino bianco

Sale e pepe q.b.

Olio EVO

20 gr burro

Preparazione

Per un risotto dalle note dolci utilizzate il radicchio di Treviso caratterizzato dalla tipica forma allungata. Iniziate dalla pulizia del cespo: eliminate le foglie esterne (di solito rovinate), lavate sotto l’acqua corrente le foglie scelte per il risotto e tagliatelle a listarelle sottili.

Pulite la cipolla, tritatela finemente e fate appassire con un filo d’olio EVO in un tegame. Una volta dorata (2-3 minuti dopo), aggiungete il riso e fatelo tostare per non più di 3 minuti. Unite poi la salsiccia precedentemente spellata e tagliata a piccoli tocchi. Sfumate versando 100 ml di vino bianco.

Una volta evaporato tutto il vino, aggiungete il radicchio tagliato finemente, mescolate e unite a cadenza regolare il brodo vegetale. Giunto al termine della cottura, aggiustate di sale e pepe e spegnete la fiamma. Mantecate con una noce di burro e servite caldo