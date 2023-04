Segreti in cucina | La ricetta dell'irresistibile salsa verde modenese

Ketchup, salsa bbq e salsa cocktail? No, grazie. Da tempi immemori, la salsa d'accompagnamento preferita dai modenesi è la salsa verde modenese, una salsa a base di prezzemolo, basilico, aglio e altri saporiti ingredienti.

Perfetta come contorno per carni e pesce, ma anche come base per panini e crescentine, ecco quali sono gli ingredienti ed il procedimento per realizzare una squisita salsa verde modenese.

INGREDIENTI. 1 peperone verde, 4 cucchiai di prezzemolo tritato, 2 foglie di basilico, 1 cucchiaio di capperi sottaceto, 1 tuorlo d'uovo sodo, 1 carota, 1 acciuga sotto sale, 2 spicchi d'aglio, 6 cucchiai di olio EVO, 1 cucchiaino di aceto balsamico di Modena, sale e pepe q.b.

PROCEDIMENTO. Per prima cosa, pulite e lavate le verdure che serviranno a comporre la salsa verde modenese: ponete sotto acqua corrente il peperone verde, la carota, il basilico e il prezzemolo, asciugate tamponando con un burazzo e tagliate finemente. Tritate anche gli spicchi d'aglio, l'acciuga dissalata, il tuorlo d'uovo, il basilico, il prezzemolo e i capperi, e unite il tutto in una ciotola capiente. Aggiungete il sale e il pepe a piacimento, unite l'olio extra vergine e l'aceto balsamico di Modena, mescolate e infine lasciate riposare per circa due ore.

La salsa è pronta! Prima di essere servita, aggiungete un sottilissimo filo d'olio. Inoltre, se preferite una salsa dalla consistenza più densa, potete lessare una patata, schiacciarla con una forchetta ed incorporarla alla salsa.

La salsa verde modenese è ottima come contorno per carne lessa o salumi cotti, ma anche pesce bollito o come base per dare quel saporino in più in panini e hamburger o nelle crescentine.