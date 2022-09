Segreti in cucina | Torta di zucca e yogurt con nocciole

Torna la zucca come prodotto di stagione e con essa la vasta rosa di gustose ricette - dolci e salate - che si possono realizzare con essa. In questo articolo scegliamo il versante "dolce" e proponiamo una ricetta perfetta per colazioni e merende: la torta di zucca e yogurt con nocciole (sia nell'impasto che nel topping).

Ecco come prepararla passo dopo passo:

INGREDIENTI

250 gr di polpa di zucca

250 gr di yogurt bianco senza zuccheri

250 gr di farina tipo 00

170 gr di zucchero

100 gr di nocciole sgusciate

50 gr di fecola di patate

3 uova

1 bustina di lievito per dolci

1\2 cucchiaino di canella in polvere

PROCEDIMENTO

Per prima cosa tagliate a dadini la polpa di zucca rimuovendone semi e buccia. Dopodichè fateli cuocere una manciata di minuti in acqua bollente e poneteli nel mixer insieme allo yogurt. Frullate.

A parte, in una ciotola capiente, rompete 3 uova, unite lo zucchero e mescolate con energia. Versate il composto appena ottenuto nel frullatore insieme allo yogurt e alla zucca e frullate di nuovo (a velocità bassa) in modo che ogni ingredienti si amalgami all'altro in un composto morbido e omogeneo. Unite poi la farina, la fecola e il lievito per dolci precedentemente setacciati e mezzo cucchiaino di cannella in polvere. Mescolate e aggiungete l'80% delle nocciole tritate. Mescolate nuovamente con l'aiuto di un cucchiaio di legno.

A questo punto foderate una tortiera con carta da forno leggermente umida e versate al suo interno il composto della torta alla zucca e yogurt (non preoccupatevi se il composto non risulta denso, una volta cotta la torta sarà morbida e umida all'interno). Cospargete sulla superficie ben livellata la restante parte di nocciole tritate e un cucchiaio di zucchero. Infornate e cuocete a forno preriscaldato a 180° C per circa 35-40 minuti.

Una volta cotta, fate raffreddare, cospargete con zucchero a velo (se desiderate) e gustate la torta di zucca e yogurt con nocciole appena sfornata.