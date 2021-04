Il dolce delle rezdore modenesi: la treccia di Pasqua

Una ricetta pasquale tipica della tradizione modenese è la treccia di Pasqua, una gustosa pagnotta dalle trame intrecciate e ricoperta di granella di zucchero che si soleva condividere con famigliari e commensali proprio in occasione della settimana santa. Ecco la ricetta:

Ingredienti

350 g ricotta

350 g farina

150 g zucchero

1 uovo intero + 1 tuorlo

1 cucchiaio di latte

1 bustina di lievito per dolci

1 fialetta di essenza all'arancia

granella di zucchero q.b.

Procedimento

In una ciotola capiente versate i 350 g di farina precedentemente setacciata e una bustina di lievito per dolci. Mescolate, aggiungete 150 g di zucchero e 350 g di ricotta e amalgamate gli ingredienti. Aggiungete anche un uovo e l’essenza di arancia, mescolate nuovamente impastando il composto sino ad ottenere un panetto di impasto compatto.

Su un piano di lavoro cospargete una spolverata di farina, dividete il panetto d’impasto in tre filoni sottili necessari per comporre le trame della treccia di Pasqua. Dunque, intrecciate tra loro i filoni e, da parte, versate in una ciotolina un tuorlo d’uovo ed un cucchiaio di latte e mescolate. Spennellate il tutto con il composto appena preparato e ricoprite la treccia con una spolverata di granella di zucchero.

Infornate in una teglia rivestita di carta da forno a 180°C per circa 30-35 minuti e, una volta assunta una colorazione dorata, sfornate, lasciate raffreddare ed è pronta per essere servita!