Zeppole di San Giuseppe, come realizzarle in casa senza particolari abilità culinarie

In occasione della Festa del Papà, le zeppole di San Giuseppe non possono mancare in tavola! Ecco una ricetta semplice e super gustosa da realizzare per il 19 Marzo

Di origine campana, le zeppole di San Giuseppe corrispondono al dolce per antonomasia per la Festa del Papà. Una prelibatezza che, il 19 Marzo, non può mancare. Proponiamo quindi di seguito una ricetta semplice da replicare e super golosa. Buon appetito!

Ingredienti

150 g di acqua

100 g di burro

150 g di farina

Un pizzico di sale

5 uova medie

ciliegie sciroppate

zucchero a velo

Per la crema pasticcera

500 ml di latte

4 tuorli d’uovo

4 cucchiai di farina 00

4 cucchiai di zucchero semolato

Scorza di limone grattuggiata q.b.

Procedimento

Versate in una casseruola 150 gr di acqua l'acqua e 100 gr di burro. Mettete sul fornello a fuoco lento, aggiungete un pizzico di sale e mescolate sino a completo scioglimento del composto.

Una volta raggiunto il bollore, aggiungete 150 gr di farina e mescolate (sempre su fuoco lento) sino a che non si crei un panetto di impasto liscio e compatto. Spegnete il fuoco e lasciate intiepidire.

Una volta calata la temperatura, aggiungete 5 uova medie, amalgamandole al composto una alla volta. Versate il composto completo in una sac a poche (preferibilmente con punta a stella) e in una teglia rivestita di carta da forno create le zeppole di San Giuseppe in questo modo: realizzate due giri circolari d’impasto una sopra l’altro mantenendo il centro vuoto e garantendo una certa distanza tra una zeppola e l’altra in modo da non attaccarsi durante la cottura.

Infornate in forno ventilato a 200°C per i primi 15 minuti, a 190° per altri 10 minuti. Trascorso il tempo stabilito, spegnete il forno e lasciate riposare le zeppole al suo interno con sportello socchiuso sino a quando non si saranno raffreddate completamente.

Realizzare la crema pasticcera

Ponete i tuorli d’uovo in una zuppiera, aggiungete lo zucchero e montate bene il tutto. Aggiungete poco alla volta la farina e alla fine il latte caldo e la scorza di limone. Versate in una pentola, passando eventualmente la preparazione in un colino. Cuocete rigirando sempre, fino a ebollizione. Lasciate raffreddare.

Una volta raggiunta la temperatura ambiente, guarnite le zeppole con la crema pasticcera utilizzando la sac a poche, un'amarena sciroppata al centro di ogni zeppola e, infine, spolverate di abbondante zucchero a velo.