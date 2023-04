Come riciclare le uova di Pasqua: 4 facili ricette per un dolce al cioccolato

Per utilizzare in maniera saggia il cioccolato delle uova di Pasqua rimasto, ecco quattro ricette semplici e dai pochi ingredienti con le quali realizzare diverse tipologie di dolci a base di cioccolato, dai brownies alle barrette con riso soffiato passando per torte e dolci al cucchiaio.

Ingredienti

Procedimento

Per prima cosa, tritate grossolanamente il cioccolato fondente e fate sciogliere a bagnomaria insieme al burro, amalgamate per bene, togliete dal fuoco e lasciate da parte. In una ciotola (o nel mixer) montate le uova con lo zucchero e, in seguito, aggiungete il cioccolato fondente fuso in precedenza, la farina e mescolate per amalgamare tutti gli ingredienti e formare un composto omogeneo.

A questo punto scaldate il forno a 180°, rivestite con carta forno una tortiera rettangolare o quadrata dal lato di almeno 20 – 25 cm, versate il composto all’interno e livellatelo. Se desiderate, spolverate con il mix di frutta secca leggermente tritato e infornate i brownies cuocendoli per circa 30 minuti. Sfornate, lasciate raffreddare nello stampo e, per ultimo, tagliate i brownies a quadrotti e serviteli con una spolverata di zucchero a velo.

Mousse di cioccolato: un dolce al cucchiaio per 4 persone

Ingredienti

100 gr di cioccolato fondente

250 ml di panna fresca

Procedimento

Spezzettate il cioccolato fondente dell'uovo pasquale e ponetelo in una ciotola capiente. In un tegamino portate a bollore 100 ml di panna fresca e versatela sul cioccolato, all'interno della ciotola. Aspettate per circa un minuto e mescolate con l'aiuto di uan frusta sino ad ottenere uan crema liscia ed omogenea. Mettete da parte e lasciate intiepidire a temperatura ambiente per 30 minuti.

Montate la panna rimanente e incorporatela delicatamente alla ganache, mescolando dal basso verso l’alto. Lasciate riposare in frigorifero per 1 ora e servite all'interno di bicchieri.