Segreti in cucina | 5 ricette sfiziose di insalate fredde ideali contro il caldo estivo

L'estate è ufficialmente arrivata e con lei il caldo afoso tipico del nostro territorio. Una accurata alimentazione, unita ad una continua idratazione, si rivela dunque necessaria per mantenere le energie indispensabili per affrontare la giornata e mantenere l'appettito, facilmente influenzabile da una tipologia di clima umido e afoso. Ecco allora una serie di ricette facili e veloci da realizzare, a basso costo e sfiziose, e dall'assoluto sapore estivo: le insalate fredde!

Accompagnate da frutta fresca, carne bianca o verdura, ecco 5 ricette estive fredde per pranzi o cene rinfrescanti.

Insalata di rucola, feta e pomodorini

Ingredienti per 4 persone

150 g pomodorini

150 g feta

150 g rucola

4 cucchiai pinoli

1 cucchiaio miele

1\2 melone

1 cucchiaio succo di limone

Sale q.b.

Olio EVO q.b.

Pepe q.b.

Procedimento

Tostate i pinoli in una padella antiaderente e metteteli da parte. Procedete con il lavare i pomodorini, asciugarli per bene e tagliarli a metà. Togliete i semini e i filamenti dal melone e ricavate tante palline dalla polpa, aiutandovi con l'apposito scavino o grossolanamente con le mani.

In seguito, lavate la rucola, asciugatela e distribuitela nei piatti. Aggiungete i mezzi pomodorini, le sfere di melone e sbriciolate la feta direttamente sull'insalata. Per finire, posizionate i pinoli in cima agli altri ingredienti. Emulsionate in una ciotolina 4 cucchiai di olio con il succo di limone e il miele, insaporite con un pizzico di sale e una macinata di pepe, condite l'insalata et voilà, l'insalata di rucola, feta e pomodorini e pronta per essere servita!

Tocchetti di pollo in insalata

Ingredienti per 4 persone

1 cespo di lattuga romana

400 g petto di pollo arrosto

16 filetti di alici o acciughe sott’olio

40 g parmigiano reggiano

1 fetta di pane pugliese

2 tuorli

3 cucchiai di aceto rosso

Olio EVO q.b.

Sale e Pepe q.b.

Procedimento

Mondate la lattuga, tagliatela a pezzi, lavatela, asciugatela e poi posizionatela in un'insalatiera. Dividete il petto di pollo a tocchetti e uniteli all'insalata. Riducete in scaglie il parmigiano reggiano e unitelo all'insalata e al pollo aggiungendo anche le alici ben sgocciolate.

Tagliate il pane pugliese a cubetti di circa 1 cm e friggeteli in una padella antiaderente con un filo di olio di semi. Scolateli su carta assorbente da cucina, lasciateli intiepidire e infine uniteli all'insalata. Raccogliete i tuorli in una ciotola, aggiugngete il sale e sbatteteli con una forchetta unendo poco olio alla volta; unite anche l'aceto e il pepe continuando a sbattere fino a ottenere un composto cremoso. Con questa salsa condite l'insalata di pollo e servite in tavola!

Insalata di riso con gamberetti e salmone

Ingredienti per 4 persone

160 g riso per insalate di riso (peso da crudo)

130 g gamberetti (peso da sgusciati)

100 g salmone affumicato

130 g piselli già cotti

80 g yogurt bianco

2 cucchiai maionese

Scorza di 1/2 limone

Prezzemolo q.b.

Pepe q.b.

Procedimento

Cuocete il riso in abbonante acqua salata, seguendo i tempi di cottura indicati sulla confezione. Cotto il riso, scolatelo in uno scolapasta e passatelo sotto un getto d'acqua fredda per bloccarne la cottura, quindi posizionatelo in una ciotola capiente.

Condite il riso con tutti gli ingredienti previsti nella ricetta, quindi i gamberetti precedentemente sbollentati, il salmone tritato grossolanamente, i piselli saltati in padella, lo yogurt e la maionese. Mescolate delicatamente fino a distribuire uniformemente tutti i condimenti nel riso.Condite adesso l'insalata di riso con pepe a piacere, un po' di prezzemolo tritato ed infine la scorza di limone, sempre mescolando delicatamente. Fate riposare in frigo l'insalata di riso per almeno un'ora per farla ben insaporire e servite!