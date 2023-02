Segreti in cucina | Le frittelle della tradizione montanara 

Un tempo, le frittelle di riso si cucinavano per riutilizzare i rimasugli di riso e minestre che venivano consumati durante il pranzo. Con il tempo, poi, la ricetta si è modificata con l'aggiunta di altri ingredienti e sapori più ricchi come ad esempio il ragù di carne. Le frittelle di patate, invece, altra golosa variante, erano spesso cucinate aggiungendo all'impasto un mezzo bicchierino di grappa. Vediamone le ricette!

Le Frittelle di riso

INGREDIENTI. 100 g di riso, 4 cucchiai di parmigiano-reggiano grattugiato, 2 uova, 1 pugno di pane grattugiato, ragù di carne, olio EVO, sale e pepe q.b.

PROCEDIMENTO. Per prima cosa cuocete il riso in abbondante acqua e, una volta cotto, versatelo in una terrina. Aggiungete il ragù di carne e mescolate per bene. Aggiungete anche il parmigiano-reggiano, pepe quanto basta, le uova sbattute e il pane grattugiato.

Amalgamate bene, correggete di sale e con il composto ottenuto fate delle palline. Friggetele in abbondante olio bollente, tamponate su un foglio di carta assorbente e servite da mangiare calde.

Le Frittelle di patate alla grappa

INGREDIENTI. 1 kg di patate, 2 cipolle, 5 uova, 2 cucchiaini di farina, 50 g parmigiano-reggiano, 1\2 bicchierino di grappa, olio EVO, latte e sale q.b.

PROCEDIMENTO. Lavate le patate, lessatele, sbucciatele ancora calde e passatele nello schiacciapatate. Fate una purea con le patate schiacciate, le cipolle, le uova, la farina e il parmigiano-reggiano grattugiato. Aggiungete latte finchè non si è formata una pastella liquida. Allungate con il bicchierino di grappa.

Con un cucchiaio depositate tante piccole porzioni dell'impasto in un tegame, dove l'olio sia abbondante e bollente. Togliete le frittelle quando sono rosolate bene e lasciatele riposare sopra della carta assorbente da cucina per togliere l'olio in eccesso. Servite calde.