Cucinosano | Idee per un perfetto menu natalizio made in Modena

Il Natale è alle porte e anche se quest’anno non si potrà vivere con lo stesso spirito dei precedenti, possiamo sempre renderlo speciale e stupire amici,parenti e colleghi con le ricette di Rossana Dian, fondatrice di Cucinosano.

Rossana, detta “La Ross” e modenese doc, propone delle ricette semplici, deliziose e sane per queste feste che si trascorreranno all’insegna della prudenza e sobrietà e non serve essere dei maghi ai fornelli per realizzarle.

Se si vuole organizzare un apericena originale alla vigilia di Natale non possono mancare le Crocchette di legumi da aperitivo preparate con tutti ingredienti sani e naturali dai fagioli cannellini alle lenticchie, curcuma e parmigiano Reggiano DOP. Sulla tavola natalizia per un’idea divertente e sfiziosa l’essenza della tradizione natalizia modenese: l’Erbazzone viola con una farcitura di cavolo viola, crescenza senza lattosio, latte di soia, timo, salvia, origano, basilico e parmigiano reggiano. Sempre per rimanere nei toni del viola ed unire la creatività alla cucina italiana per un “natale in viola”, Involtini di cavolo viola preparati con cavolo cappuccio viola, prezzemolo, paprika dolce, mozzarella light senza lattosio, pangrattato e erba cipollina.

Un’altra specialità’ de “la Ross” e’ la Zuccafocaccia, la perfetta soluzione per chi vuole stupire i propri commensali con un’alternativa alla focaccia utilizzando zucca mantovana salvia, rosmarino ed un mix di farine meno raffinate tra cui: l’integrale, farina di semola e farina.

Per un aroma che conquista il cuore e lo rende più dolce: Il “tradizionale” Pandoro, un classico intramontabile, con farina multicereali, latte di soia e zucchero di canna, l’ Omobiscotto, biscotti natalizi più light realizzati con farina integrale e olio di semi, i Melaffin, protagonista di questi muffin e’ la mela accompagnata da yogurt alla vaniglia e cannella ed infine il Plumspezia, una reinterpretazione del plumcake con un tono più speziato e un sapore autentico e definito di arancia, miele di acacia, zenzero e cannella.

Se vi è venuta l’acquolina in bocca leggendo gli ingredienti di queste gustose e semplici ricette non preoccupatevi, potete destreggiarvi anche voi seguendo a questo link tutte le ricette più creative della Ross elencate in questo articolo, come il Pandoro, l’Erbazzone Viola, la Zuccafocaccia e altre!

Per altre ricette sane, buone e belle con una particolare attenzione all’estetica e’ possibile seguire Rossana Dian su instagram @cucinosano