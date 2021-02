Ricette sane e gustose per San Valentino della chef modenese Rossana Dian

Mancano pochi giorni a San Valentino e quale miglior regalo di una romantica cenetta a lume di candela? Rossana Dian, fondatrice e volto del blog Cucinosano, viene in soccorso a quanti vogliono stupire il proprio partner con un menù raffinato e al contempo sano, gustoso e soprattutto semplice da preparare tra le mura domestiche.

Tartare di gamberi e salmone

Per stupire e coccolare la dolce metà si parte da aperitivo sfizioso ed elegante come la tartare di gamberi e salmone che si prepara con tartare di salmone abbattuto mescolato con della salsa di soia, succo di mezzo limone e pepe. Tartare di gamberi rossi conditi con lime, pepe, sale. Per un impiattamento perfetto adagiate entrambe su delle fette di limone. Ottimi per i vostri aperitivi.

L'insalata D'amore, D'accordo

Si consiglia sempre di iniziare ogni pasto principale con un’insalata per rafforzare il sistema immunitario, migliorare la digestione e aiutare il metabolismo. Rossana detta “la Ross” propone l'insalata d'amore, d'accordo. Ecco la ricetta:

Servire su un piatto dell’insalata romana, tagliare a spicchi l’avocado e adagiarlo sull’insalata. Aggiungere delle foglie di basilico. Disporre le more, quantità a piacere. Infine, condire con semi di vario genere e delle noci previamente sminuzzate.

Scampiamo agli gnocchi

L’atmosfera si scalda con un primo a base di pesce che gioca con il colore rosa: l'originale piatto si chiama Scampiamo agli gnocchi, i cui ingredienti per due persone sono: 10 scampi, 400 grammi di gnocchi, una carota intera, mezza cipolla, il sedano, una manciata di teste di scampi, acqua calda, sale e pepe.

Procedimento:

Creare il brodo con la carota, la cipolla, il sedano, una manciata di teste di scampi, acqua calda, sale e pepe. Far bollire il tutto per circa 30 minuti. Filtrare il brodo in modo da ottenere un colore rosato. Cuocere poi gli gnocchi all’interno del brodo filtrato. Verso fine cottura, aggiungere gli scampi precedentemente cotti agli gnocchi dandogli 3 minuti al massimo di cottura, lasciandone un paio da parte per l’impiattamento.

Dolcetti Oh cuore mio

Il cibo degli dei, il cioccolato è protagonista di dessert afrodisiaco che chiude la cena. I dolcetti Oh cuore mio sono fatti con 150 grammi di farina integrale o di riso, 60 grammi di zucchero di cocco integrale ( oppure 20 grammi di melassa), 20 grammi di olio di cocco, 1 uovo, 20 grammi di cioccolato in polvere amaro e cioccolato fondente al 75% q.b.

Procedimento:

Unire la farina integrale, lo zucchero di cocco integrale, olio di cocco, un uovo e cioccolato in polvere amaro e mescolare con cura. Con uno stampino, dare la forma di cuore (o quella che si preferisce) ai biscotti e riporli su una teglia da forno. Cuocere in forno ventilato a 180° per 10 minuti. Separatamente, sciogliere a bagnomaria del cioccolato fondente al 75%. Immergere una parte del biscotto nel cioccolato fuso, lasciare raffreddare e servire con un buon caffè.