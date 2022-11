Segreti in cucina | Come utilizzare i semi di zucca: proprietà, calorie e due sfiziose ricette Ricchissimi di nutrienti e dalle importanti proprietà benefiche, i semi di zucca possono essere tostati o utilizzati al naturale per comporre gustosi snack da aperitivo, croccanti biscotti, topping e sfiziosi condimenti

L’autunno, oltre che un clima freddo e frequenti piogge, porta con sé ortaggi ricchi di nutrienti e dai sapori avvolgenti. Uno fra tutti è la zucca: di numerose varietà, super versatile in cucina, ogni parte dell’ortaggio autunnale può essere utilizzato e trasformato in gustose pietanze, anche quelle parti che spesso vengono scartate: i semi.

Ricchissimi di nutrienti e dalle importanti proprietà benefiche, i semi di zucca possono essere tostati o utilizzati al naturale per comporre gustosi snack da aperitivo, croccanti biscotti, topping e sfiziosi condimenti.

Vediamo allora tutte le proprietà, le varie modalità d’utilizzo e due gustose ricette a base di semi di zucca.

Semi di zucca: proprietà e calorie

I semi di zucca sono un alimento calorico (circa 560 calorie per 100 gr), da consumare con parsimonia ma ricchissimi di nutrienti. Le proprietà:

Grazie al triptofano contenuto, favoriscono il buon umore

Grazie al magnesio, hanno effetto calmante e stimolano il buon sonno

Grazie al ferro e Omega 3, hanno proprietà antinfiammatorie e riducono il colesterolo

Semi di zucca tostati

Semplicissimi da cucinare, i semi di zucca sono spesso scartati ed esclusi dalle preparazioni dei canonici piatti a base di zucca, sebbene siano una grande fonte di fibre e contengano preziosi nutrienti per la salute quali il calcio, il magnesio ed il potassio.

Tostati in forno o al naturale, i semi di zucca possono essere utilizzati in cucina in diversi modi:

Condimento per insalate

Nell’impasto del pane

Nei frullati

Nelle zuppe\vellutate

Nello yogurt

Da sgranocchiare al naturale

Come tostare i semi di zucca

Sotto acqua corrente, sciacquate per bene i semi di zucca rimuovendo le impurità. Asciugate tamponando con un canovaccio.

In una ciotola versate i semi di zucca, ricopriteli con un filo d’olio e, se prediligete aromi più intensi, aggiungete spezie a vostra scelta come paprika, cumino o curcuma, oltre a sale e pepe q.b. Amalgamate bene l’olio speziato e i semi di zucca.

Dopodiché, versate i semi in una teglia foderata di carta da forno posizionandoli in un unico strato, evitando di sovrapporre i semi l’uno sull’altro. Riscaldate il forno a 160° e, dopo 10 minuti, inserite la teglia. Cuocete per 30-40 minuti sino a completa tostatura (sino a quando la superficie dei semi diverrà dorata).

Biscotti ai semi di zucca

Croccanti, sfiziosi, da sgranocchiare accompagnati da una dolce tisana, ecco la ricetta dei biscotti a base di semi di zucca

Ingredienti

100 g semi di zucca

100 g zucchero a velo

75 g burro

70 g albume

40 g farina tipo 00

Pizzico di sale

Preparazione

Dopo aver rimosso il guscio, utilizzando il mixer frullate finemente i semi di zucca sino ad ottenere una finissima farina di semi. Aggiungete lo zucchero a velo e mescolate. Sciogliete il burro a bagnomaria e incorporatelo al composto di semi e zucchero a velo, aggiungete un pizzico di sale e mescolate aiutandovi con una frusta da cucina. Dopodiché, unite i 70 g di albume, la farina tipo 00 e amalgamate il tutto.

Su di una teglia foderata di carta da forno formate dischetti di composto (del diametro di circa 5 cm), infornate in forno preriscaldato a 160° per circa 10-15 minuti. Sfornate, fate raffreddare e servite.