Hollywood sceglie Modena (ancora) per le riprese di una nuova commedia americana

Si chiama "Spin me Round" e le riprese si svolgeranno nell'arco di due giornate (28 e 29 Giugno) all'interno del ristorante Road House di via Ramelli per ricreare l'ambientazione di un tipico locale americano

Hollywood sceglie l’Italia come luogo d’ambientazione della commedia made in the USA “Spin me round”.

Diretta dal regista Jeff Baena, la nuova produzione cinematografica vedrà anche nella città di Modena location ideale per alcune delle scenografie da ricreare; in particolare all'interno del ristorante Road House di via Ramelli, adiacente al cinema Victoria, saranno ricreati set ed ambientazioni ispirati ai tipici locali americani. Le riprese, che si svolgeranno nell’arco di due giornate, dovevano originariamente tenersi per le vie del centro storico ma per motivi logistici è stato convenuto spostarle in locali più appartati e al chiuso.

Nel cast spiccano nomi di alto calibro quali Aubrey Plaza, Craig Robinson, Molly Shannon e Alison Brie, attrice celebre per l’interpretazione del ruolo di Trudy Campbell nella serie tv “Mad Men” e aiuto sceneggiatrice della nuova pellicola con lo stesso Jeff Baena. Altri attori sono Alessandro Nivola, presente in Jurassic Park III, il comico Lil Rel Howery e Zachary Woods.

La conclusione delle riprese, intraprese tra la Toscana e l’Emilia-Romagna, è prevista per venerdì 2 luglio. Iervolino Entertainment sarà responsabile della produzione esecutiva della pellicola, commissionata da Duplass Brothers Productions, società di produzione in sinergia con Limelight.