San Valentino | I 10 ristoranti più romantici di Modena secondo TripAdvisor e TheFork

Se per la serata del 14 Febbraio desiderate festeggiare San Valentino con una cena romantica, una delle app leader nella prenotazione online di ristoranti, TheFork, e TripAdvisor hanno stilato una lista di ristoranti e locali modenesi che si caratterizzano per atmosfera, menù e location all'insegna di tranquillità e raffinatezza.

Ecco i nomi dei ristoranti più romantici di Modena secondo TheFork e TripAdvisor:

Locanda in San Francesco, il ristorante più romantico di Modena secondo TheFork

Il 14 febbraio è da sempre una data molto sentita dagli amanti delle cene fuori e anche quest’anno TheFork ha chiesto ai propri utenti se celebreranno questo giorno dedicato al romanticismo e all’intesa di coppia: più del 62% degli intervistati ha dichiarato che festeggerà questa particolare giornata e 4 su 5 (83%) lo faranno proprio andando al ristorante. L’amore ha bisogno di qualcosa di speciale ed è per questo che più della metà degli utenti (52%) che ha risposto al sondaggio prevede di spendere una cifra maggiore proprio il 14 febbraio rispetto ad altre occasioni durante l’anno. Un appuntamento così particolare ha bisogno però dell’atmosfera giusta, ecco perché TheFork ha selezionato dieci tra gli indirizzi più romantici in Emilia Romagna presenti sulla sua piattaforma tra cui uno proprio a Modena: Locanda in San Francesco

Dove si trova: Rua dei Frati Minori, 54, 41121 Modena

Cucina: emiliana, tradizionale

Per consultare il menù clicca qui

TripAdvisor consiglia: Ristorante Antica Moka

Dove si trova: Via Emilia Est, 1496 localita' Fossalta, 41126 Modena

Cucina: Italiana, Pesce, Mediterranea, Salutistica, Emiliana, con opzioni vegane, vegetariane e senza glutine

L'Antica Moka è un ristorante recensito dalla Guida Michelin: "Eleganti sale all'interno di una ex scuola d'inizio Novecento lungo la via Emilia est; la carta è ampia ed invitante, non mancano i sapori regionali come le celebri paste fresche all'uovo, ma anche alcune portate più moderne a base di pesce. Centinaia di bottiglie dalla voluminosa lista dei vini".

Per consultare il menù clicca qui

Ristorante AnnA

Dove si trova: Strada Nazionale per Carpi Centro, 378 Località Ponte Alto, 41123 Modena

Cucina: Italiana, Pesce, Mediterranea, Emiliana

Il Ristorante AnnA propone una vasta scelta di pietanze tradizionali e non solo per i migliori palati. Con la collaborazione dallo Chef stellato Emilio Barbieri, il ristorante AnnA ha l'ambizioso obiettivo di portare in tavola i migliori piatti della cucina emiliana, accompagnati da vini scelti sapientemente per ogni occasione. Lo chef ha ottenuto nel corso della sua esperienza molti riconoscimenti e attestati di merito, nonostante ciò lo chef Emilio è alla costante ricerca di sapori e combinazioni interessanti per offrire sempre nuove sensazioni.

Per consultare il menù di San Valentino clicca qui

Ristorante Damedeo

Dove si trova: Corso Vittorio Emanuele II, 54, 41121, Modena

Cucina: Italiana, Mediterranea, Emiliana

Il Ristorante Damedeo è situato in centro a Modena, alle spalle del Palazzo Ducale e della Ghirlandina, a 200 metri dal Museo Casa Natale Enzo Ferrari. E' caratterizzato da un' atmosfera accogliente che coniuga l'arte contemporanea con la cultura culinaria locale. All'ingresso un salotto old style con camino, comode poltrone Frau, oggetti d'epoca e una piccola biblioteca in rovere per assicurare intimità ai clienti.

Per consultare il menù clicca qui

Ristorante Vinicio

Dove si trova: Via Emilia Est 1526, 41126 Modena

Cucina: Italiana, Pesce, Mediterranea