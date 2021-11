Guida Michelin Italia 2022: Bottura conferma le tre stelle e una stella verde

Il 23 Novembre 2021 è stata presentata la 67a edizione della Guida MICHELIN, una tra le guide più autorevoli nel mondo della ristorazione globale. La sempre emozionante cerimonia ha visto l’assegnazione di 36 nuove stelle a 35 ristoranti in quattordici regioni della penisola.

Nella Guida MICHELIN Italia 2022, figurano dunque 2 new entry due stelle e 33 novità una stella, per un totale di 378 ristoranti stellati. Confermati invece gli 11 ristoranti tre stelle presenti in Italia. Nel corso dell’evento, trasmesso in live streaming, sono stati annunciati anche i 17 nuovi ristoranti che hanno guadagnato una stella verde Michelin, simbolo che contraddistingue i ristoratori in prima linea sul fronte della sostenibilità. In ultimo, quattro i Premi Michelin speciali per Giovane Chef 2022, Servizio di Sala 2022, Chef Mentore 2022 e Sommelier 2022.

Per quanto riguarda la nostra regione, nell’edizione 2022 della Guida MICHELIN, l’Emilia-Romagna non guadagna alcuna nuova stella ma si vede confermare tutte le stelle assegnate nel corso degli scorsi anni, come ad esempio quelle della celebre e pluristellata Osteria Francescana di Modena capinata dallo chef Massimo Bottura, il quale mantiene le tre stelle Michelin e una stella verde Michelin.

Due stelle Michelin: 2 le novità nella selezione 2022

Salgono a 38 i ristoranti 2 stelle Michelin in Italia, ecco le due novità:

Ristorante Krèsios – Telese Terme (BN)

Ristorante Tre Olivi – Paestum (SA)

Una stella Michelin: sono 33 i nuovi ristoranti 1 stella nella selezione 2022

Sono 329 i ristoranti 1 stella presenti in Italia. Tra le 33 novità, 16 ristoranti sono timonati da chef con età uguale oppure inferiore ai 35 anni, cinque chef sono under 30. Nessuna novità per l’Emilia-Romagna.

Luigi Lepore, Lamezia Terme, CZ CALABRIA

Hyle, San Giovanni in Fiore, CS CALABRIA

ARIA, Napoli, NA CAMPANIA

Rear Restaurant*, Nola, NA CAMPANIA

Li Galli, Positano, SA CAMPANIA

Contaminazioni Restaurant*, Somma Vesuviana, NA CAMPANIA

Cannavacciuolo Countryside*, Vico Equense, NA CAMPANIA

Mater1apr1ma, Pontinia, LT LAZIO

San Giorgio, Genova, GE LIGURIA

Orto by Jorg Giubbani**, Moneglia, GE LIGURIA

Felix Lo Basso home & restaurant, Milano, MI LOMBARDIA

Bianca sul Lago by Emanuele Petrosino*, Oggiono, LC LOMBARDIA

La Speranzina Restaurant & Relais, Sirmione, BS LOMBARDIA

Osteria degli Assonica**, Sorisole, BG LOMBARDIA

L'Arcade*, Porto San Giorgio, FM MARCHE

Retroscena** *, Porto San Giorgio, FM MARCHE

Unforgettable*, Torino, TO PIEMONTE

Nazionale*, Vernante, CN PIEMONTE

Primo Restaurant**, Lecce, LE PUGLIA

Porta di Basso, Peschici, FG PUGLIA

Somu, Arzachena / Baia Sardinia, SS SARDEGNA

Fradis Minoris*, Pula, CA SARDEGNA

Gusto by Sadler, San Teodoro, SS SARDEGNA

Gagini Restaurant, Palermo, PA SICILIA

Octavin, Arezzo, AR TOSCANA

Osteria Acquarol, San Michele Appiano, BZ TRENTINO A. A.

1908*, Renon / Soprabolzano, BZ TRENTINO A. A.

L'Acciuga, Perugia, PG UMBRIA

La Favellina, Malo, VI VENETO

Locanda Le 4 Ciacole, Roverchiara, VR VENETO

Local, Venezia, VE VENETO

Wistèria**, Venezia, VE VENETO

Zanze XVI*, Venezia, VE VENETO

Stelle verdi Michelin: 17 le novità

Nell’assegnare il riconoscimento, gli ispettori prendono in considerazione molteplici fattori: la produzione delle materie prime, il rispetto del lavoro e il supporto dei produttori locali, la riduzione degli sprechi, la gestione dei rifiuti, le azioni mirate a minimizzare l’utilizzo delle risorse energetiche e l’impatto della struttura sull’ambiente, la formazione sostenibile dei giovani, sono solo alcuni dei temi.

Sono 30 in totale i ristoranti con stella verde tra cui, ricordiamo, Osteria Francescana di Massimo Bottura. Di seguito le 17 novità dell’edizione 2022:

Campania, Le Trabe

Lazio, Aminta Resort

Lazio, Mater Terrae

Lombardia, La Présef

Puglia, Casamatta

Sardegna, Fradis Minoris

Sicilia, Signum

Toscana, PS Ristorante

Trentino Alto Adige, 1908

Trentino Alto Adige, Antica Locanda al Cervo-Landgasthof zum Hirschen

Trentino Alto Adige, Agritur El Mas

Trentino Alto Adige, Terra

Trentino Alto Adige, Lerchner's In Runggen

Veneto, Venissa

Veneto, SanBrite

Veneto, La Cru

Veneto, Osteria Enoteca Gambrinus

Premi speciali

In occasione della presentazione della Guida MICHELIN Italia 2022 sono stati conferiti 4 premi speciali: