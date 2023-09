Dall'Illinois all'Appennino: a Fanano si riuniscono cinque generazioni

Una storia che fa letteralmente il giro del mondo quella che trova la sua ambientazione a Fanano. Da Chicago, Illinois, al nostro Appennino, si sono riunite infatti questa estate cinque generazioni della stessa famiglia a distanza di 36 anni.

Nel 1987 per il Battesimo di Valentina Pellati, appena nata, si riunirono Olivia Bellettini detta Palmina (trisnonna), Aldo Bellettini (bisnonno), Adriana Bellettini (nonna) e Michelle Parra, mamma di Valentina, la festeggiata.

36 anni dopo, nell’estate del 2023, per il matrimonio di Valentina la famiglia si è radunata ancora: Bruna Grava (moglie di Aldo Bellettini), 94enne, ha preso l’aereo dagli Stati Uniti e ha raggiunto la figlia Adriana Bellettini, ora felicemente bisnonna, la giovane nonna Michelle, mamma Valentina e Sofia Turchi Pellati, la più giovane della combriccola.

Questa storia fa parte di un filo che collega tante famiglie del nostro Appennino con l’Illinois, terra nella quale negli ultimi anni dell’800 e nei primi del ‘900, molti abitanti di queste zone si spostarono per cercare fortuna. Molte famiglie sono rimaste là, molte sono tornate nel modenese. Ma saranno sempre collegate da un legame fortissimo. Come in questo caso.