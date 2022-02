Roman e Uliana, da Modena a TikTok a suon di milioni di like e follower

Sui social si chiamano roman_baley e uliiana_ua, a Modena, invece, Roman e Uliana. Classe 98 lui e 2000 lei, la giovane coppia ha saputo affascinare e intrattenere con genuino umorismo la vasta community dei social media, TikTok e Instagram in particolare, raggiungendo sin da subito visibilità e notorietà.

Un seguito complessivo di 1,2 milioni su TikTok e 95mila su Instagram, questi i numeri degli utenti che supportano i canali social di Roman e Uliana rendendo virali i video fabbricati dal duo a suon di condivisioni e like.

Scene di vita quotidiana, relazioni tra amici, genitori, fidanzanti, l'universo scuola sono solo alcuni dei macro temi analizzati dalla coppia e sapientemente riportati in chiave ironica sulle piattaforme social in formato video. Un esempio? A quanti giovani modenesi sarà capitato di aiutare, almeno una volta nella vita, i propri genitori con l'uso dello smartphone? Installare una app, disattivare notifiche, attivare il microfono durante una videoconferenza... sono scene di vita quotidiana che Roman e Uliana non esitano a riportare sulle piattaforme social tramite siparietti simpatici e di spiccata ironia.