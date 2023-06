La sala bookcrossing della Polisportiva Virtus, un luogo in cui donare o prendere libri gratuitamente

"Fortunatamente il libro è ancora visto come un oggetto delicato, da custodire o, massimo, da donare, non da buttare" - ci dice Stefano, uno tra i 6 volontari e ideatori della sala bookcrossing della Polisportiva Virtus.

Qui, al civico 162 di via Nicoli, a Modena, libri provenienti da polverose cantine o solai di biblioteche comunali, prendono nuovamente vita: vengono suddivisi per genere o per autore ed esposti in scaffali a disposizione dei cittadini, i quali possono leggerli in loco o, addirittura, prelevarli senza obbligo di restituzione.

"L'idea del bookcrossing è nata dall'esigenza di sfruttare al meglio questa saletta, questo ambiente della Polisportiva Virtus che era vuoto e inutilizzato. Così noi, un gruppo di amici legato dalla passione per la scrittura, abbiamo iniziato a recuperare scatoloni su scatoloni di libri inutilizzati dalle biblioteche comunali e da tutti coloro che volevano svuotare le cantine per poi metterli qui, a disposizione di tutti".

La scelta è variegata. Ci sono fumetti, classici e saggistica, libri illustrati per bambini e romanzi d'ogni genere e autore spaziando dalla cucina alla geografia, dai gialli ai rosa, mystery, avventura e chi più ne ha più ne metta.

Presso la sala bookcrossing della polisportiva modenese si possono dunque prelevare libri ma anche donarne (escluse enciclopedie e riviste) prendendo un appuntamento attraverso l'indirizzo mail bookcrossingvirtus@gmail.com oppure sul gruppo Facebook dedicato. Inoltre, una parte dei libri donati viene settimanalmente prelevata da una volontaria e donata presso alcuni reparti ospedalieri critici di Modena, ad esempio di radioterapia, andando a creare piccoli ma solidali angoli di lettura nelle sale d'attesa ospedaliere.

Attualmente, la sala bookcrossing della Polisportiva Virtus è aperta lunedì, martedì, giovedì e venerdì nel pomeriggio (indicativamente dalle 15 alle 18) e si cercano volontari che aiutino nella catalogazione e disposizione dei libri.