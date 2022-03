La Modena nascosta | Una statua della rovesciata-simbolo delle figurine Panini

Il Duomo, la Ghirlandina e la Rovesciata di Carlo Parola - questo il quadretto che si presenta all'occhio del visitatore passante per corso Duomo, in corrispondenza della piazza sui cui affaccia la cattedrale di Modena. Imponenti e millenari i primi due, nati dall'estro di Lanfranco e Wiligelmo, minuta e di recente fattura la terza, realizzata dall'artista modenese Wainer Vaccari.

Inaugurata nel settembre 2018, la scultura dell'artista modenese vuole essere un omaggio alla famiglia Panini, celebre nel mondo dell'editoria internazionale per le figurine dell'album dei Calciatori, carte adesive che hanno accompagnato e cresciuto un'intera generazione di bambini e ragazzi. Ma, prima delle figurine, la famiglia Panini e, in particolare, Olga Cuoghi Panini, si occupava della vendita di giornali in un chiosco posizionato esattamente nel punto in cui è stata ubicata la scultura. Recita la targa d'accompagnamento: “In questo luogo, il 6 gennaio 1945, Olga Cuoghi Panini e i suoi otto figli aprivano i battenti della loro edicola di giornali, primo passo di una indimenticabile avventura che avrebbe portato il nome della famiglia e di Modena ai vertici dell’editoria mondiale con le leggendarie Figurine Panini”.

Ma cosa rappresenta con esattezza la scultura di Wainer Vaccari? L'artista modenese ha voluto omaggiare la famiglia Panini rappresentando il simbolo per eccellenza delle figurine dei Calciatori Panini: la rovesciata di Carlo Parola. Un simbolo del calcio italiano che ha fatto il giro del mondo e a cui l'artista Vaccari è particolarmente legato. Fu infatti lo stesso artista, dipendente dell'azienda Panini nel 1970, a disegnare graficamente la scena che comparirà in seguito sulle bustine degli album delle figurine dei "Calciatori".

La rovesciata di Carlo Parola durante "Fiorentina - Juventus" 1950

Un'intera carriera da calciatore nel club Juventus, iniziata nel 1936 nelle giovanili e conclusa nel 1954 nella squadra di Serie A, dieci presenze nella Nazionale Italiana, un ultimo anno per la Lazio e poi l'inizio della carriera d'allenatore. Nato a Torino il 20 Settembre del 1921, Carlo Parola è stato uno tra i più grandi calciatori del XX Secolo, colui che introdusse nel calcio italiano una maggiore frequenza d'uso della rovesciata. Gesto tecnico che lo rese celebre in tutto il mondo, in un'occasione in particolare, ovvero all'80' di Fiorentina-Juventus del 15 gennaio 1950, così rappresentata dalle parole del giornalista Corrado Banchi, autore di una memorabile fotografia:

«[...] Parte un lancio di Magli verso Pandolfini. Egisto scatta, tra lui ed il portiere c'è solo Carlo Parola; l'attaccante sente di potercela fare ma il difensore non gli dà il tempo di agire. Uno stacco imperioso, un volo in cielo, una respinta in uno stile unico. Un'ovazione accompagna la prodezza di Parola.»