Festa di San Martino all'Oasi San Matteo di Medolla

Domenica 13 novembre si festeggerà San Martino all'Area di Riequilibrio Ecologico "Oasi Cava di San Matteo di Medolla". Tutto il giorno mercatino del vintage, handmade, artigianato creativo ed attività per grandi e piccini. Al pomeriggio per bambini dai 4 ai 10 anni, lettura e laboratorio sui colori e le foglie d'autunno (iniziativa a pagamento, è richiesta l'iscrizione). Sapori della tradizione e musica popolare. Il ricavato della giornata andrà in parte a finanziare le attività dell'associazione Le Cicogne ed il mantenimento degli animali dell'area.