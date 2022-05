Giacomo Castelvetro, viaggiatore, umanista, accademico e scrittore di viaggi, modenese di nascita

Mercoledì 25 Maggio, ore 16.30 nella Sala dei Presidenti dell’Accademia di Scienze, Lettere e Arti di Modena (corso Vittorio Emanuele, 59), si terrà la presentazione del volume “Giacomo Castelvetro in Inghilterra (1581-1591). Una fonte dall’Italia per William Shakespeare” - Modena, edito da Artestampa nel 2022. Dialoga con l'autore Andrea Barbieri, Federico Zuliani, studioso di storia religiosa del Cinquecento e in particolare di protestantesimo italofono.

Un giovane di 18 anni, cresciuto alla scuola dello zio lettore di diritto e umanista che è stato costretto da una condanna del Sant'Uffizio a lasciare l'Italia per riparare in terra protestante, decide improvvisamente, all'insaputa dei genitori, che non vuole vivere in una nazione privata delle libertà di pensiero e di stampa. L'espatrio è un viaggio di scoperta, ma anche il trasferimento di un patrimonio intellettuale che rischia di essere soffocato e tradito. Un patrimonio che rivive altrove, trovando ascolto e interesse appassionato negli uomini dei Paesi raggiunti. Grazie a lui opere di cui in Italia sono ormai vietati il possesso e la libera circolazione rivedono la luce: Aretino, Machiavelli, Castiglione, Tasso. Una vicenda straordinaria di migrazione culturale e diffusione del pensiero italiano in Europa – commenta Giorgio Montecchi, Presidente Sezione di Storia Lettere e Arti - a beneficio di intellettuali innamorati dell'Italia, primo fra tutti William Shakespeare.

La conferenza si terrà sia in presenza, che in modalità telematica. Le registrazioni saranno disponibili sul sito dell’Accademia nella sezione “Archivio attività”. Per informazioni tel. 059.225566 info@accademiasla-mo.it