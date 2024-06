Ennesimo incidente tra via Giardini e via Panni, tre auto coinvolte

Ennesimo incidente sabato pomeriggio (22 giugno) verso le 16.40 all'incrocio tra via Giardini e via Panni. Tre autovetture coinvolte in uno scontro causato da una mancata precedenza. Fortunatamente non ci sono state conseguenze serie per gli automobilisti coinvolti. Sul posto 118 e Polizia Locale per i rilievi.

"Un incrocio che non è certo nuovo a grossi incidenti, anche causa una certo non idonea segnaletica stradale. Nessun semaforo, nessuna segnaletica a terra (come si vede dalla foto) che indichi con chiarezza la presenza di fatto di 2 corsie sulla via Giardini: una per chi gira in via Panni; una per chi prosegue dritto in direzione Formigine".

"Peraltro anche chi proviene da via Panni può svoltare verso il centro di Modena o verso Formigine. Nulla poi che mitighi la velocità dei mezzi, che seppure il limite sia di 50 km orari, sfrecciano non di rado a oltre 90 kmh. Come detto, incrocio estremamente pericoloso, frequenti gli incidenti, mal gestito quanto a segnaletica. Forse il comune interverrà, come usa dire, solo quando ci sarà il morto".