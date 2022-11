Inizio porta a porta, rifiuti abbandonati in via Galilei

A pochi giorni dall'avvio della raccolta porta a porta nella zona del Villaggio giardino, appena sono stati sostituiti i cassonetti per la raccolta indifferenziata per utilizzare i quali occorre usare la carta Smeraldo fornita da Hera, i cittadini stanno lasciando i rifiuti fuori dai cassonetti. Questa è l'educazione e il senso civico che stanno dimostrando i residenti del quartiere. Il tutto in via Galileo Galilei a due passi dalla sede della Polizia municipale