"I pensieri animati di Michele Bernardi", incontro con l'autore all'Hangar Rosso Tiepido

Domenica 27 febbraio, alle ore 19.00 presso l'Hangar Rosso Tiepido di Modena, si terrà "I pensieri animati di Michele Bernardi", un incontro con un maestro dell'animazione contemporanea durante il quale saranno proiettati i suoi cortometraggi più significativi.

Michele Bernardi

Regista e animatore originario di Finale Emilia, riconosciuto tra i più esperti professionisti del settore, Michele Bernardi si forma nella scena emiliana degli anni Ottanta, lavorando negli studi modenesi di Secondo Bignardi e di Giancarlo Marchesi (GLM) al fianco di maestri come Altan e Osvaldo Cavandoli. Dal 1998, grazie al sodalizio con Davide Toffolo dei Tre allegri ragazzi morti, dà avvio a una lunga produzione di video musicali animati per importanti esponenti della scena indie e alternativa, tra cui Le luci della centrale elettrica, Colapesce, e Zen Circus, Pacifico e Umaan. Al 2008 risale il dittico Tinnitus, a cui segue Senza testa nel 2010, due tra i suoi primi lavori autoriali, frutto della vena più inventiva e artistica dell’autore. Con le sue opere partecipa ai più importanti festival d’animazione – da Annecy a Anima Mundi – vincendo numerosi premi internazionali, con Djuma (2012), Lost in Emotions (2015) e Mercurio (2018), quest’ultimo premiato come Miglior Corto ad Animaphix, Imaginaria, Animaevka, Tindirindis, Bcn sport di Barcellona, Sardinia Film Festival, Castelli Animati, Amarcort, Sciacca film Fest. Finalista ai Nastri d'argento, è entrato nella ventina dei David di Donatello