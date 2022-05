Ferrari in prova a Castelvetro: "Le strade del paese non sono la pista di Fiorano"

Vorrei denunciare una situazione che purtroppo da troppo tempo si ripete creando pericolo per i cittadini. Siamo tutti fieri della realtà Made in Italy con il nome Ferrari che ricorda Modena in tutto il mondo per le sue super sportive. La Ferrari attrae i suoi clienti e non, proponendo test su strada dei suoi modelli promettendo momenti di massimo entusiasmo e adrenalina guidando una Ferrari, ma lo fa fare fra le strade cittadine. E’ qui dove inizia il problema,.

Abito in Via per Modena a Castelvetro, in una zona all’ingresso del centro abitato dove vige il limite dei 50 km/h. Troppo spesso questo tratto rettilineo viene utilizzato dai turisti Ferrari alla guida di rispettive auto per provare emozioni dando profondità all’acceleratore: lascio immaginare a voi le velocità che possono generare questi bolidi e la situazione di pericolo che si crea in un centro abitato quando a massima velocità e accelerazione un conducente privo di esperienza a bordo di quel veicolo scatena mezzo migliaio di CV a terra. Oltre a generare un rischio evidente d’incidente stradale, è anche un danno all’immagine e alla tranquillità di un paese come Castelvetro che viene inquinato dai rumori molesti di questi autoveicoli.

Speriamo che il problema venga affrontato prima che il nome Ferrari diventi famoso per essere oggetto di notizia grave, per cui l’improvvisato ‘pilota’ ha usato le strade pubbliche per sentirsi Schumacher, ma qualcosa è andato storto ed ha fatto del male ‘inavvertitamente’ a qualcuno.