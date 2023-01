"Sleep Made Simple" di Bob Bicknell-Knight sul Digital Video Wall di Metronom

Sleep Made Simple (2019) è l'opera video dell'artista Bob Bicknell-Knight si compone di una serie di sette video individuali caratterizzati dell’iconografia tipica di Instagram e delle sue storie, nonché l’estetica isometrica delle infografiche e lo scorrimento laterale tipico delle notizie condivise al telegiornale.

Bob Bicknell-Knight realizza per quest’opera una serie di pubblicità fittizie in cui l’osservatore è invitato a lasciarsi guidare dai servizi offerti da questa fantomatica azienda per il miglioramento non solo del proprio corpo, ma soprattutto della propria salute mentale, così facendo l’artista preannuncia il futuro del capitalismo, della sanità digitale e della sorveglianza.

L'opera è ospitata dal Digital Video Wall all'interno della rassegna intitolata Rabbit Hole a cura di Gemma Fantacci. La peculiare posizione del Digital Video Wall, che consente la fruizione h24 da fronte strada, lo trasforma in un luogo espositivo privilegiato presso la galleria Metronom.