Via del Mercato · Crocetta

Via del Mercato · Crocetta

Di fronte a via Toniolo in corrispondenza della rotonda, è presente un nascondiglio alla vista e alla telecamera di sicurezza, formato da alberelli spontanei. Dietro quel cespuglio, tutte le sere dopo le 22 sembra un "drive in" dello spaccio, anche durante il passaggio di pattuglie che hanno visuale coperta.