Curiosità modenesi | Lo sgabello del boia murato nel Duomo di Modena

Nella navata centrale del Duomo di Modena, murato su una delle colonne centrali del lato destro, quella difronte al pulpito, vi sarà forse capitato di posare lo sguardo su uno sgabello di legno, un seggiolino adagiato al muro e fissato con un robusto ma minuto lucchetto nero. Dinanzi alle molteplici meraviglie artistiche custodite nel Duomo, pare forse improbabile soffermarsi su un dettaglio così apparentemente privo di interesse storico e artistico, eppure, anch’esso possiede la propria storia e i propri aneddoti legati alla società modenese di centinaia d’anni fa.

Quello, infatti, è lo sgabello del boia, il posto riservato all’inquietante figura che lavorava in nome di governanti e dell’Inquisizione, per godere di una vista privilegiata durante le funzioni sacre tenutesi nella cattedrale. Fino a trecento anni fa, ogni città aveva il proprio boia, una persona che svolgeva un mestiere piuttosto complicato: da una parte vi era la paura, da parte sua, di essere riconosciuto dai familiari delle vittime che mieteva e di essere dunque soggetto a ripercussioni e vendette, dall’altro, invece, era un mestiere considerato onorevole poichè si agiva nel nome della Chiesa e, quindi, di Dio. Inoltre, la paga era cospicua e, tra i vantaggi, vi era anche quello del posto riservato in Duomo.

Quest’ultimo era sigillato da un lucchetto: evidentemente, la chiave per aprirlo ed usufruire del posto d’onore era posseduta proprio dal boia, il quale era l’unico fedele con il diritto di sedervi, accanto ai fedeli provenienti dalle classi sociali più abbienti di Modena.