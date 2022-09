Continuano gli avvistamenti di attori in città: Shailene Woodley dalla gelateria Bloom

Dopo Penèlope Cruz, Adam Driver e Patrick Dempsey è stata avvistata in giro per la città anche l'attrice statunitense Shailene Woodley. Un luogo in particolare sembra aver catturato l'attenzione dell'attrice di Hollywood, la gelateria Bloom del centro storico di Modena.

Sui propri canali social lo staff di Bloom pubblica una foto ritraente l'attrice elogiandone la gentilezza e la curiosità sui diversi abbinamenti di gusti di gelato. I lsuo preferito? Cialda cheesecake e pistacchio.

"Come sapete è ormai un mesetto che in città si stanno realizzando le riprese del film biografico "ENZO FERRARI" di Michael Mann con Adam Driver, Penélope Cruz e Shailene Woodley" - scrive lo staff della Gelateria Bloom su Instagram e Facebook - "Shailene è diventata in queste settimane una vera amante del nostro gelato! Passa molto spesso a prendere la sua cialda cheesecake e pistacchio. È una donna di una semplicità disarmante, sempre gentile ed affettuosa con le nostre ragazze. Oggi finalmente abbiamo trovato il coraggio di chiederle una foto e ovviamente non si è tirata indietro".

Diversi i film e le serie televisive in cui Shailene Woodley, attrice statunitense nata nel 1991, ha preso parte come attrice. Il debutto nel 2008 con "La vita segreta di una teenager americana" intepretando il ruolo di Amy Juergens, mentre riceve numerosi consensi, un Independent Spirit Award e una candidatura ai Golden Globe con la sua interpretazione di Alexandra King in "Paradiso amaro" (2011). Decisive e di successo anche in Italia le sue intepretazioni nella trilogia" Divergent", "Insurgent" e "Allegiant", in "Colpa delle Stelle" e nella miniserie "TV Big Little Lies - Piccole grandi bugie".