Festa della Donna | Perchè si regala la mimosa? Simbologia e significato del fiore invernale

Perchè la mimosa è il fiore scelto per omaggiare le donne? Perchè la mimosa, un fiore così semplice e dalle inflorescenze così minute, e non una rosa o un giglio o magari un rododendro?

Tra le migliaia di specie floreali, è la mimosa il fiore prescelto per omaggiare tutte le donne nel giorno a loro dedicato, l’8 Marzo. Vediamo insieme i motivi e i significati che “Il caldo fior d’inverno” simboleggia.

Acacia dealbata, meglio conosciuta come mimosa

Comunemente denominata mimosa è una tipica pianta pioniera importata in Europa all’inizio del XIX secolo. E’ caratterizzata da foglie color verde argenteo disposte in 8-20 paia di pinnule perpendicolari al rametto e composte, a loro volta, da altrettante paia di foglioline più piccole e perpendicolari alla nervatura principale. I fiori, profumati capolini globosi dalla forma sferica, mostrano un colore giallo intenso, si sviluppano in corrispondenza della base della foglia. Originaria dell’Australia, in Italia è presente quasi in tutte le regioni, in particolare lungo la riviera ligure, in Toscana, in Sicilia e nel Meridione, ma anche sulle coste dei laghi delle regioni settentrionali. Fiorisce tra Febbraio e Marzo.

Simbologia

Secondo la simbologia popolare, la mimosa incarna i significati di forza e femminilità. Fu per questo motivo deciso, nel 1946 e per iniziativa della parlamentare Teresa Mattei, che un rametto fiorito di mimose fosse in Italia da quell’anno in poi il fiore-simbolo della donna, un pensiero da donare alle donne italiane d’ogni età e classe sociale in occasione dell’8 Marzo.

Un rametto di mimosa fu inoltre protagonista di un’ulteriore pagina di storia moderna: il tipico fiore invernale venne scelto ad inizio Novecento (per la precisione, l’8 Marzo 1908) per commemorare le operaie decedute in seguito ad un incendio divampato nella fabbrica statunitense nella quale lavoravano.