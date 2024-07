Per 70 volte sul Cammino di Santiago, l'impresa di Simone Ruscetta

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAY

Un compleanno da record quello del modenese Simone Ruscetta che sabato 20 luglio toccherà il traguardo dei 10mila km percorsi a piedi sul Cammino di Santiago. Per raggiungere questo traguardo Simone ha percorso per oltre 70 volte, da solo e con gruppi di camminatori provenienti da ogni parte d’Italia, i percorsi più popolari del Cammino di Santiago: il Cammino Francese, il Cammino Portoghese, il Cammino Inglese ed il Cammino di Finisterre.

Proprio a Capo Finisterre, uno dei punti più ad ovest del continente europeo, Simone taglierà il traguardo della sua impresa da record. Non poteva esserci di fatto un luogo più iconico e mistico di Capo Finisterre per toccare il traguardo dei 10mila km a piedi perché fin dall’epoca romana Finisterre infatti è stato considerato la fine della terra, e qui, da oltre un millennio i pellegrini arrivano per terminare il loro viaggio verso Santiago e cominciare così il ritorno a casa.

Simone Ruscetta invece, dopo una settimana di pausa, ricomincerà la sua avventura sul Cammino di Santiago con l’obiettivo di arrivare al viaggio numero 100, nell’estate del 2025. E pensare che tutto è cominciato da relativamente poco tempo e quasi per caso, ad agosto 2017 quando Simone ha percorso per la prima volta un tratto del Cammino di Santiago. Un’insolita vacanza alternativa che si è trasformata in un’irrefrenabile passione.

A fine 2017 Simone infatti ha pubblicato su Amazon “Come fare il primo Cammino di Santiago”, un manuale che in 7 anni ha aiutato oltre 13.000 persone ad organizzare il proprio Cammino di Santiago. Nel 2018 ha cominciato ad accompagnare gruppi sul Cammino fino ad arrivare, nel 2022, ad un cambio radicale di vita.

Simone Ruscetta, nasce in provincia di Modena nel 1972. Una quasi trentennale carriera ai microfoni di Radio Bruno, una delle più importanti emittenti radiofoniche del nord Italia, e poi l’incontro con il Cammino di Santiago. Pubblica manuali sul Cammino, fonda “primo cammino di Santiago” una delle principali community social (oltre 70.000 followers) dedicata al Cammino e accompagna centinaia di camminatori sui sentieri verso Compostela. Nel 2022 lascia i microfoni della radio e si dedica completamente al Cammino, un’emozionante esperienza di passione, spiritualità, condivisione. Ad oggi ha organizzato e accompagnato oltre 73 viaggi di gruppo, camminando con oltre 1000 persone di ogni età (dai 15 agli 81 anni) da ogni parte d’Italia. Con Simone hanno camminato gruppi della Lilt, del Cai e di tante altre realtà dell’associazionismo. Attualmente sta lavorando a Viva la Vida, il suo primo romanzo in uscita ad autunno 2024 ed al progetto Santiago 100per100.