Una "spesa sospesa", si ripete l'iniziativa solidale dell'emporio Il Melograno

Con l’avvicinarsi del Natale, fioccano nel territorio modenese iniziative solidali in soccorso a chi in difficoltà. Tra queste, l’emporio solidale Il Melograno, si appella alla popolazione modenese e lancia una raccolta fondi per sostenere le famiglie seguite attraverso una "spesa sospesa".

Come funziona?

Nell'ultimo anno, l’emporio della solidarietà Il Melograno ha aiutato, grazie alla generosità dei donatori, una media mensile di più di 250 famiglie. In occasione del Natale, l'emporio ha deciso di intensificare gli aiuti attraverso un gesto solidale e concreto come una spesa alimentare. Per contribuire all’iniziativa solidale, si può scegliere una cifra simbolica a seconda del nucleo famigliare che si vuole sostenere:

20 euro > Regala una spesa sospesa per un nucleo famigliare di 1 persona

50 euro > Regala una spesa sospesa per un nucleo famigliare di 3 persone

100 euro > Regala una spesa sospesa per un nucleo famigliare di 5 persone

Inoltre, donando il proprio contributo, si riceverà un ringraziamento da parte de Il Melograno e un cartoncino digitale da personalizzare e regalare.

Come donare una spesa sospesa

Per donare una spesa sospesa ad una delle famiglie seguite dall’emporio della solidarietà Il Melograno è necessario seguire i seguenti step:

1. Compila il modulo che trovi qui

2. Effettua la tua donazione sul conto IBAN IT24C0707267012083020113202 intestato ad Associazione Il Melograno ODV, indicando nella causale: donazione per spesa sospesa (le donazioni sono deducibili/detraibili)

3.Sarai contattato per inviarti il cartoncino digitale e per dirti grazie!

Per conoscere ulteriori informazioni sulle attività dell’emporio Il Melograno visita il sito web www.emporiomelograno.it