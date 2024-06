Gianluca e Pasquale, gli sposi di Castelfranco Emilia in gara a “Quattro Matrimoni”

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAY

C’è anche una coppia di sposi modenesi tra i protagonisti della quarta puntata di Quattro Matrimoni, lo show Sky Original prodotto da Banijay Italia in onda domenica 23 giugno su Sky e in streaming su Now ed il 2 Luglio su TV 8 Real Time. Gli sposi sono Gianluca e Pasquale di Castelfranco Emilia, e lo sposo Gianluca, “battaglierà” con Laura della provincia di Roma, Daniela di Varese, e Valentina, di Voghiera Pv. Sarà una sfida all’ultimo voto di tre spose ed uno sposo agguerriti.

La cerimonia e la festa si sono svolte presso l’Agriturismo Il Rubbio di Portile di Modena, dove gli sposi insieme a 150 invitati hanno offerto una splendida location ed un menu del territorio invidiabile da tutti.

Mesi di preparazione per una sola, indimenticabile, giornata. Una giornata in cui gli occhi sono puntati su di loro, gli sposi, e quindi tutto deve essere perfetto: abito, dettagli della festa, della tavolata, del cibo. Solo chi ci è passato può capirlo, e solo chi ci è passato può giudicare. Ecco lo spunto di Quattro Matrimoni, che mette in competizione quattro spose nel giorno più importante della loro vita, per una sfida guidata, stuzzicata e commentata da Costantino Della Gherardesca.

Non cambia il meccanismo, semplice ma spietato, alla base delle sfide: le coppie concorrenti di ciascuno degli 8 episodi sono quattro, e in questo caso abbiamo in gara uno sposo, contro tre spose. I concorrenti sono accostati per via di un elemento che li accomuna nella loro personalità o in un particolare del loro matrimonio. In questo episodio, ad esempio, per tutti e quattro avremo cerimonie civili ed età over 50.

I concorrenti vengono invitati l'una ai matrimoni delle altre: riprese e ascoltate tutto il giorno dalle telecamere, dalle emozioni della cerimonia fino ai festeggiamenti del banchetto, le spose "ospiti" dovranno dare un voto da 0 a 10 per ciascuna delle quattro categorie (abito, cibo, location ed evento generale) sulle quali nessuno risparmierà i loro giudizi più spietati. Il premio a fine puntata viene assegnato al miglior matrimonio e la coppia vincerà una crociera All Inclusive di 7 giorni per la loro luna di miele.