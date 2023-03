Segreti in cucina | Cos'è e come preparare lo stracchino della duchessa

Lo stracchino della duchessa è un dolce dall'origine incerta, da ubicare indicativamente tra le province di Mantova, Parma e Modena. Si pensa, infatti, che una nobildonna abbia inventato il delicato dessert dalla forma allungata: ecco perchè il nome di "stracchino" - come il formaggio a cui assomiglia per fattezze - e della "duchessa", ideatrice della gustosa ricetta.

Lo stracchino della duchessa è un dolce semifreddo composto da crema, panna montata e savoiardi. Vediamo nel dettaglio la sua preparazione!

INGREDIENTI (per 8 persone). 4 uova, 4 cucchiai di zucchero, 4 cucchiaini di farina bianca tipo 00, 350 ml di panna da montare, 1\2 l di latte intero, 1 limone, 2 fogli di colla di pesce, 2 cucchiaini di zucchero a velo, savoiardi (15 o 20), Sassolino

PROCEDIMENTO. Per prima cosa, ponete la colla di pesce a mollo in una ciotola colma d'acqua fredda e mettete da parte mentre vi apprestate a preparare la crema.

Separate i tuorli dagli albumi, ponete in una ciotola capiente i tuorli, aggiungete lo zucchero e montate il tutto fino a quando la superficie del composto non assumerà un colorino biancastro. Unite poi i 4 cucchiaini di farina, il latte e la scorza di limone. Spostate il composto in una pentola e fate bollire a fuoco bassp molto lentamente, mescolando sempre. La crema sarà pronta quando si addenserà e inizierà a bollire.

Dopodichè, tornate dalla colla di pesce: strizzatela per farle perdere l'acqua, mescolatela alla crema e lasciate raffreddare. A parte, con l'aiuto di fruste elettriche, montate la panna insieme allo zucchero a velo.

E' tempo di unire i due composti: amalgamate la crema ormai raffreddata alla panna montata e mescolate delicatamente fino a rendere omogeneo il composto.

Tagliate verticalmente i savoiardi in due parti, immergeteli in una tazza di Sassolino (o di caffè, a seconda dei gusti) e foderate uno stampo rettangolare posizionando i savoiardi lungo tutti i lati dello stampo. Versate poi il composto cremoso in modo da ricoprire per intero i savoiardi, coprite - se ne rimangono - con altrettanti savoiardi inzuppati, coprite e mettete in frigorifero per qualche ora prima di servire.