A Vignola arriva anche Striscia la Notizia per curiosare intorno al "monolite"

Nelle scorse ore anche Striscia la Notizia si è interessata al caso del "monolite" comparso senza alcuna spiegazione all'ombra della Rocca di Vignola. Da qualche giorno, infatti, la strana scultura in metallo lucido - piantata in una aiuola accanto al ponte Muratori - sta facendo discutere ironicamente in città e sui social.

Si tratta di un'opera (d'arte?) del tutto analoga a quella comparsa in altre parti del mondo, dagli Stati Uniti alla Svezia, dai Paesi Bassi alla Romania, passando per l'isola di Wight per diverse località italiane del Trentino.

Sul significato di questa installazione non vi sono certezze: c'è chi pensa ad una forma d'arte e chi ad una campagna pubblicitaria ancora da svelare. Ma al curiosità è tanta e perfino il programma di Canale 5 ha ironicamente dedicato una incursione del personaggio Capitan Ventosa in quel di Vignola per testimoniare l'accaduto.