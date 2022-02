Si tatua l'autografo di Mahmood e Blanco poi loro vincono il Festival di Sanremo

Alice G., 19 anni, nella giornata di Mercoledì, è riuscita a vedere a Sanremo i suoi idoli Mahmood e Blanco. Un'emozione incredibile per lei.

Si sono saputi far riconoscere per la loro gentilezza e la canzone l'ha colpita talmente tanto nel cuore da voler rendere omaggio ai due artisti. Sicura della loro vittoria di ieri sere al Festivala, nei giorni scorsi si è voluta tatuare i loro autografi, proprio come portafortuna ( E diciamo che ha anche funzionato vista la vittoria proprio del duo annunciata in tarda serata!) .

Alice dice: "Sono sicura della loro vittoria, ci credo talmente tanto da volermelo tatuare prima del risultato perché se anche non dovesse finire così comunque per me hanno vinto, hanno espresso il massimo dell’arte che si poteva fare sul palco di Sanremo" e ancora: "Mentre rientravo dalla città ligure ho contattato il mio tatuatore, che alla richiesta mi ha detto che secondo lui sarebbe stato meglio aspettare effettivamente la fine della serata, più che altro per scaramanzia, ma io non ho saputo resistere. Comunque vada per me i vincitori di Sanremo 2022 sono loro."