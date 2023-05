Un gruppo di modenesi in Vespa per l'Italia (e non solo): chi sono le Tigelle Meccaniche

Si muovono in Vespa rigorosamente a 2 tempi, dai colori più disparati e ricoperte di adesivi, trofei-ricordo di avventure a due ruote in giro per l'Italia e l'Europa. Insieme alla ruota di scorta e all'olio per fare la miscela, qualche sacco di crescentine e una tigelliera. Sono modenesi, uomini e donne con la passione per la Vespa, di età e quantità di capelli variabile. Ma, soprattutto, sono un gruppo di amici. Il loro nome è Tigelle Meccaniche.

"All'inizio eravamo in due e abbiamo deciso di fare un viaggio che per noi sarebbe stato epico, in Abruzzo, in occasione di un raduno organizzato dalla SIR (Scooterclubs Italiani Riuniti). Siamo andati, ci è piaciuto molto e abbiamo deciso a nostra volta di creare non un club ufficiale ma un gruppo che ci rappresentasse. Per trovare il nome... era il tempo de Il Signore degli Anelli, avevamo pensato a La Compagnia del Tortellino ma alla fine abbiamo deciso per Tigelle Meccaniche".

Non un club ufficiale, dunque, ma un gruppo di amici che organizza giri in Vespa più o meno impegnativi e che, allo stesso tempo, si ritrova anche nel bar di quartiere per una birra o una pizza in compagnia (o, ad Halloween, in giro travestiti in quella che chiamano La Notte dei Moped Viventi).

"Tra di noi trovi il 18enne appassionato al Vespino e poi trovi l'ultraventenne appassionato ugualmente e si condivide, spesso non sapendo nemmeno che mestiere faccia l'altro. E questo è fondamentale, secondo me: nella vita frequenti più o meno persone della tua età, invece, attraverso questa condivisione d'interesse, frequento anche gente più giovane di me. Inoltre, il viaggio è un aspetto del nostro gruppo, non lo scopo. Non misuriamo il nostro "vespismo" dai km che facciamo".

Eppure, i kilometri macinati dalle Tigelle Meccaniche sono parecchi, tra gite fuori porta e raduni per l'Italia. Il primo nel 2007:

"Cominciamo a fare giretti prima in Appennino poi ci spingiamo un pochino verso Nord, qualche raduno Vespa Club e incominciamo a conoscere gente. Ci mettiamo a fare anche serate fuori, in compagnia, e facciamo la prima prova di un raduno un po' più lungo all'Isola d'Elba. Però, arriviamo per andare all'isola ed il traghetto non c'è. Cosa facciamo? Incominciamo a girare per la Toscana e ci piace. L'anno successivo torniamo all'Elba, siamo in 10 mezzi, con tanto di tigelliera e 3 o 4 sacchi di crescentine. Ci ritroviamo con ragazzi abruzzesi e facciamo arrosticini e crescentine insieme".

Poi vengono l'Austria, la Francia, la Germania, le Dolomiti e il nostro Appennino: i Sassi di Roccamalatina, le Piane di Mocogno, S. Pellegrino, per citarne alcuni. Luoghi che - però - non sono destinazioni ma tappe di un viaggio lento di cui si assapora ogni curva, ogni paesaggio, ogni stretta stradina (e ogni ristorante munito di Fernet).

"Noi facciamo giri che con un mezzo moderno faresti senza alcun intoppo. Il fatto che noi andiamo via con mezzi "attempati" e che ogni tanto si rompa qualcosa, rende la cosa più affascinante, più intrigante. Siamo andati sullo Stelvio, ad esempio, e con una moto ci vai in giornata, mentre noi abbiamo la tappa di avvicinamento, varie fermate... e tutta questa preparazione ad arrivare è parte del gioco".

"Il rischio di rimanere a piedi per strada c'è. Però viaggiando a bassa velocità si gode di paesaggi che in macchina fai fatica a vedere. In Vespa invece puoi prendere stradine strette, puoi fermarti, fare foto e poi ripartire".

L'importante, insomma, è fare strada e farla insieme. Una necessità che nemmeno la Zona Arancione in epoca Covid è riuscita a reprimere.

"Eravamo così disperati che ci siamo messi a studiare il perimetro della provincia di Modena [per non uscire dal comune di residenza] e abbiamo fatto due volte il giro di questi 70 km di confine. Abbiamo incontrato tantissime persone che passeggiavano e noi con il Ciao staccavamo il motore e andavamo a pedali tra la gente, schivandola. Ci siamo portati anche un salame: quando apri un salame sei amico di tutti, dai".