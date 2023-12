Torino Comics, Alle Tattoo mette la sua firma sulle star di Hollywood

Sempre più internazionale e apprezzato Alle Tattoo che sta vivendo un weekend particolare e da incorniciare. Al Torino Comics edizione Xmas (16 e 17 dicembre), dedicato a One Piece, migliaia di fans si stanno radunando per incontrare le star del manga più proficuo della storia.

Durante l'evento, il tatuatore modenese è stato contattato da alcuni attori di Hollywood con la richiesta di essere tatuati durante il raduno davanti ad una folla scatenata in diretta sui social. Alle ha tatuato star come Steven John Ward che si è voluto portare via dall’Italia un ricordo indelebile. Il suo logo della serie di Netflix, One Piece.

La star di Hollywood ha voluto provare a tatuare una sua fan tedesca e con l'aiuto di Alle Tattoo il risultato è stato talmente emozionante da far sì che gli attori abbiano dovuto fare sessioni di autografi impressi su pelle per ore. Tanti cimeli originali di questa manifestazione come abiti, foto e disegni verranno esposti al Museo del Tatuaggio di Limidi nell'area nerd.