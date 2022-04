Il "Torno Subito" di Massimo Bottura è il miglior ristorante italiano di Dubai

Massimo Bottura conquista Dubai e lo fa, ancora una volta, con il genio e l'estro della sua cucina. Il ristorante dello chef modenese in terra emiratina, il "Torno Subito", si è infatti aggiudicato il premio di "miglior ristorante italiano" in occasione dei What's On Awards 2022 Dubai, contest volto a premiare l'ospitalità e la qualità di servizi di ristorazione e intrattenimento della città.

All'interno della sezione Highly commended, Torno Subito, ubicato nel resort W Dubai - The Palm, risulta essere il migliore ristorante italiano di una città in rapidissima espansione, calamita di turisti e cittadini da tutto il mondo. La cucina è capitanata dallo chef Bernardo Paladini, protègè di Bottura che ha lavorato per sette anni a Modena tra Osteria Francescana e Franceschetta 58, mentre il menù è un viaggio indietro nel tempo, in particolare negli anni '60, con destinazione Riviera Italiana.