Un'altra Stella Michelin per Bottura: a riceverla è il ristorante 'Torno Subito' di Dubai

E' stata svelata la selezione 2022 della Guida Michelin Dubai - la prima edizione in assoluto negli Emirati Arabi Uniti - volta a celebrare la ricca e diversificata mappa culinaria di Dubai. In particolare sono stati 69 i ristoranti della città emiratina selezionati e consigliati all'interno della prima edizione della guida, 21, invece, le tipologie di cucina premiate.

Tra di esse non poteva di certo mancare la cucina italiana di cui indiscussi paladini sono stati Massimo Bottura e Niko Romito: il ristorante 'Torno Subito' dello chef modenese ha conquistato una Stella Michelin, mentre 'Il Ristorante - Niko Romito' si è aggiudicato due Stelle Michelin.

"Non riesco ad esprimere quanto sia orgoglioso di tutto il team di Torno Subito Dubai e dello chef Bernardo Paladini per la loro prima Stella Michelin" - commenta sulle pagine social Massimo Bottura - "Torno Subito: 200 coperti ogni giorno!!!! Una bella espressione della cucina italiana, della cultura riviera degli anni '60. Si tratta della qualità degli ingredienti e delle idee!!"

Il Torno Subito di Massimo Bottura: i sapori della riviera italiana a Dubai

Il ristorante, ubicato nel resort W Dubai - The Palm, è stato nominato miglior ristorante italiano di Dubai solamente pochi mesi fa in occasione dei What's On Awards 2022 Dubai, grazie ad un menù ispirato alla riviera italiana degli anni '60. La cucina è capitanata dallo chef Bernardo Paladini, protègè di Bottura che ha lavorato per sette anni a Modena tra Osteria Francescana e Franceschetta 58.