Cioccolato, alcol e peperoncino: i tre ingredienti per fare una perfetta torta di San Valentino

San Valentino si avvicina e, se per la serata del 14 febbraio avete in programma una cena romantica da prepare insieme al proprio partner o da consumare a casa, questa ricetta possiede i tre ingredienti magici dell'amore: il cioccolato (in grandi quantità), l'alcol (in piccole quantità) e un tocco di peperoncino in polvere.

Ecco allora la ricetta completa per realizzare la torta di San Valentino per eccellenza, una torta al cioccolato con peperoncino e grappa.

INGREDIENTI. 300 g cioccolato fondente, 120 g zucchero, 130 g burro, 50 g zucchero a velo, 6 uova, 5 cucchiai di grappa, 1 cucchiaino di peperoncino in polvere, sale q.b.

PROCEDIMENTO. Trita grossolanamente con un coltello il cioccolato fondente e ponilo in un tegamino a bagno maria insieme al burro. A fuoco non troppo vivo, lasciate amalgamare i due ingredienti mescolando di tanto in tanto

A parte, sgusciate 6 uova e ponete gli albumi in una ciotola e i tuorli in un'altra. Montate gli albumi a neve con l'aiuto di una frusta elettrica unendo un pizzico di sale e, in seguito, 50 g di zucchero a velo. Montate anche i tuorli insieme ai 120 g di zucchero finchè il composto risulterà spumoso.

Riprendete il tegamino con il cioccolato sciolto a bagno maria e versatolo all'interno della ciotola contenente i tuorli montati insieme allo zucchero. Incorporate 5 cucchiai di grappa e 1 cucchiaino (scarso) di peperoncino in polvere. Mescolate energicamente e, dopodichè, aggiungete delicatamente anche gli albumi montati a neve incorporandoli al composto con un movimento delicato della spatola, dal basso verso l'alto.

Il composto è pronto per essere versato in uno stampo a cerniera di circa 22 cm di diametro e foderato di carta da forno leggermente umida. Cuocete la torta in forno pre-riscaldato a 180° per circa 30 minuti e poi a 120° per altri 10 minuti circa.

Fate raffreddare la torta e decorate spolverizzando cacao amaro in polvere oppure aggiungendo qualche ciuffo di panna montata e peperoncini freschi d'effetto.