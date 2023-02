Come si festeggiava il Giovedì Grasso a Modena? Le tradizioni più folcloristiche

Il Carnevale modenese offre un ricchissimo panorama di tradizioni folcloristiche e culinarie. Ecco le più importanti per la gironata di Giovedì Grasso.

1. Di casa in casa per "ònzer al spròch"

Il Giovedì Grasso era tradizione a Modena, nelle campagne in particolare, "ònzer al spròch", letteralmente "ungere lo sprocco". Ragazzi e bambini delle famiglie meno abbienti, infatti, solevano organizzarsi in piccoli gruppi e aggirarsi per gli abitati bussando di porta in porta con uno sprocco in mano, una sorta di legno appuntito a forma di spadino. Una volta aperta la porta di casa, il gruppo di ragazzi recitava in coro una precisa filastrocca:

A sun gnù a ònzer al spròch – dèmen bèin un bèl malòch – dèmen bèin ‘na bòuna fàtta – a sun gnù a ònzer la mé stàcca

Allora ai ragazzi veniva donato un pezzetto di lardo che veniva infilzato proprio sullo "spròch" e, di casa in casa, si continuava il giro. Una volta riempito lo sprocco, i ragazzi potevano tornare alle rispettive case soddifatti di aver contribuito al sostentamento della famiglia in un giorno così importante.

2. Giovedì Grasso a tavola con frittelle e frappe

Il lardo infilzato nello sprocco non era l'unica pietanza unta del Giovedì Grasso. Frittelle e frappe venivano preparate e mangiate in compagnia di tutta la famiglia: per pranzo, le frittelle, e, per cena, le frappe.

Le frittelle venivano preparate utilizzando ingredienti freschi e di qualità come uova in abbondanza, riso non avanzato da altri pasti, farina e formaggio, in seguito compattati insieme e immersi a cucchiaiate nello strutto bollente. Una volta cotte, le frittelle erano poste in un terrina rivestita di carta per far assorbire l'eccessivo unto e, infine, assaporate ancora calde.

Di sera, invece, per concludere in dolcezza il giorno di festa, venivano servite le frappe, dolci grovigli di pasta fritta ricoperti di zucchero a velo. Spesso si utilizzava il limone per profumarle e le si accompagnava con la panna montata ("lat mèl", in dialetto).

3. Lo sproloquio di Sandrone e della famiglia Pavironica

La famiglia Pavironica, in occasione del Giovedì Grasso, s'incammina dal misterioso e fantomatico Bosco di Sotto per arrivare in centro storico e parlare, dall'alto del balconcino del palazzo del Comune, dinanzi a modenesi di tutte le età. Ecco allora che ogni anno Sandrone, Pulonia e il figlio Sgorghigolo inscenano il famoso sproloquio, rigorosamente in dialetto modenese.

Il discorso rivolto ai modenesi verge sui temi “bollenti” della politica, della società e dello sport modenese, degli eventi clou, dei battibecchi tra fazioni, personaggi e problemi della nostra città che hanno caratterizzato l'anno appena concluso. Ogni componente della famiglia ha il suo bel parlare: Sgorghigolo ha occhi solo per il Modena, Pulonia è la voce, gli occhi e la bocca del gossip e del costume mentre Sandrone affonda con sottile umorismo e raffinata ironia ogni personaggio della politica modenese.

L'anno scorso, ad esempio, le questioni affrontate dalla famiglia Pavironica sono state la vaccinazione e il complottismo, ma anche furti, baby gang e le bellezze cittadine della nostra città.

4. I tradizionali giochi carnevaleschi

Subito dopo aver assaporato le frittelle calde preparate in famiglia, bambini e ragazzi correvano in oratorio per partecipare ai tradizionali giochi di Carnevale. Tra questi, immancabili erano le corse nei sacchi, le pignatte da percuotere e rompere per vincere dolciumi e l'albero della cuccagna, ricoperto di grasso, da scalare per vincere il goloso premio posto sulla sua cima. Per concludere la giornata del Giovedì Grasso in allegria, i ragazzi tornavano a casa dalle loro famiglie e giocavano a tombola gustando le frappe preparate per l'occasione.